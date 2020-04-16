【荃灣釀酒廠】蒸餾器作招徠　新西蘭氈酒扮本地製造　海關拘2人

有酒廠在社交平台自稱是本港首間釀製本地氈酒的公司，又展示蒸餾器加強說服力，惟事實是掛羊頭賣狗肉，以外國氈酒扮「土砲」，欺騙消費者！海關昨日（15日）搜查荃灣一間酒廠，發現該公司將新西蘭入口的氈酒，貼上新標籤，冒充本港自家製氈酒，以及非法管有一座可用作蒸餾及加工飲用酒精的蒸餾器，檢獲的氈酒及蒸餾器約值148萬元。行動中，海關拘捕2名分別29歲及40歲的人士，包括公司股東，2人涉嫌「違反應課商品說明條例」及「違反商品說明條例」。

首席貿易管制主任馬光祖（左）及私油及一般調查組指揮官黃惜忻 （右）今午交代案情。 （黃偉民攝）

海闗私油及一般調查組指揮官黃惜忻表示，海關在社交平台發現一間自稱香港首間及唯一售賣本地自家蒸餾氈酒的酒廠，展示工場內蒸餾器的照片作招徠，至今運作約半年。由於在本港製作烈酒，需要領取牌照，惟海關翻查資料，過去只批出5個製造烈酒的牌照，當中只有2間是製作氈酒，但涉事公司並無牌照。

此外，該公司於今年4月曾向海關申請入口許可證，要在新西蘭入口一批氈酒。海關人員於4月12日檢查該批入口氈酒時，卻發現1557枝氈酒並無貼上任何標籤，相關不尋常行為引起海關懷疑。

海關昨天採取行動，突擊搜查該公司在荃灣的工場，揭發工場內有1325枝並無貼上任何標籤、未開封的氈酒、少量已標上本地標籤的氈酒、以及一批標籤。海關人員估計該公司在工場會內將新西蘭氈酒入樽，再貼上本地製標籤，故相信該公司作虛假聲稱，令人誤以為新西蘭氈酒是本地釀製氈酒，當中有部份貨品已流出市面，海關昨日已即時收回150枝懷疑有問題氈酒。大部份氈酒會在網上發售，海關將繼續聯絡分銷商收回產品。

另外，工場內有一座可用作蒸餾及加工飲用酒精的蒸餾器，惟已經塵封，顯示該公司從未以此釀酒。海關表示，氈酒在本港市場漸趨流行，不過市價差別不大，相信涉案人士主要以蒸餾器作招徠，並以本地製作、本地味道吸引顧客，屬宣傳技倆。海關強調，任何人管有可作蒸餾及加工飲用酒精的蒸餾器，都要有海關批准，否則會違反應課商品條例。

該公司非法管有一座可用作蒸餾及加工飲用酒精的蒸餾器。（黃偉民攝）

翻查資料，香港海關於2008年1月曾在火炭一幢工業中心內，搗破無牌釀酒工廠，並檢獲5,500公升懷疑未完稅米酒，總值16萬元，應課稅值32,000元。行動中，海關人員拘捕5人，包括公司董事及4名職員。