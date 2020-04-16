【荃灣釀酒廠】「Handover Gin」扮本港製吸客　銷售平台即下架

海關搗破荃灣華俊工業中心，一個私人釀Gin酒工場拘2人。海關指涉案公司購入一台蒸酒器，再於網上平台「打卡」吸引客人，貨品名為「Handover Gin」。涉案公司聲稱該酒為本港自家制造，實際出售的Gin酒由新西蘭入口，職員只於工廠貼標籤後，再向外銷售。《香港01》記者追查發現，香港電視HKTVmall 網上購物平台，今午已將涉案的Gin酒下架。

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海關最近於網上發現，有酒廠自稱在本地自家製造一款名為「琴酒 Handover Gin」出售。海關調查後發現，該酒廠並沒有製酒牌照，今年4月，該公司向海關申請入口許可證，由新西蘭入口一批Gin酒，海關追查後揭發有人是以入口Gin酒當自製「土砲」出售，涉違法，並於昨日(15日)行動拘捕酒廠2名負責人。

海關同時亦展開回收行動，昨日開始於市面回收157樽懷疑有問題Gin酒。《香港01》記者發現不少網站及銷售平台，均有出售涉案「Handover Gin」酒，至今日下午，部分銷售平台已將該貨品下架，包括香港電視HKTVmall 網上購物平台。

香港電視HKTVmall 網上購物平台，目前已將涉事公司的貨品下架。（網上截圖）

據涉案公司的facebook帖文，他們展示一台蒸酒器，以及多樽作零售用的Gin酒。海關指出，該台蒸酒器未有被操作，加上機身已經封塵，相信涉案人將機器「招徠」以吸引消費者。

翻查資料題示，該公司曾接受本地傳媒訪問時指，男負責人來自新西蘭，他以11種草本植物蒸餾Gin酒，包括人參、酸橙、肉桂及淫羊藿等材料，並自稱為本港首支100%香港製造Gin酒。

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海關昨日（15日）搜查荃灣一間酒廠，發現該公司將新西蘭入口的氈酒，貼上新標籤，冒充本港自家製氈酒，以及非法管有一座可用作蒸餾及加工飲用酒精的蒸餾器。行動中，海關人員拘捕兩名分別29歲及40歲的人士，其中一人為公司股東，二人涉嫌「違反應課商品說明條例」及「違反商品說明條例」。

海關表示，海關在社交平台發現一間自稱香港首間及唯一售賣本地自家蒸餾氈酒的酒廠，展示工場內蒸餾器的照片作招徠，至今運作約半年。由於在本港製作烈酒，需要領取牌照，惟海關翻查資料，過去只批出5個製造烈酒的牌照，當中只有2間是製作氈酒，惟涉事公司並無牌照。