七旬翁欲賣金套現　打開東亞銀行保險箱　報稱失「八両金」報警

今日（23日）早上10時51分，警方接獲一名老翁報案，指他在東亞銀行長沙灣青山道分行，存放保險箱的「八両金」不翼而飛。據知，老翁見近期金價急升，想賣金套現。經初步調查後警方將案件備案，暫列「遺失或被盜」。

報案人為一名八旬老翁，他表示過去一直有存放金器在保險箱。（鄧詠中攝）

報案七旬翁：間中會到銀行睇下啲金

報案人為一名77歲姓劉老翁，據了解，他與妻子於70年代於另一分行開設聯名保險箱，其後該分行搬遷至現址。老翁於2000年曾將金器存放在保險箱內，「間中會到銀行保險箱睇下啲金」，其間曾有提取及存入。由於近期金價急升，老翁兩日前有意取回金器放售，惟打開保險箱後，懷疑裡面少了「八両金」。

老翁今日再到銀行了解，他遂報警求助。警方到場作初步調查，並協助伯伯釐清是否已取金器回家，據了解老翁每次到銀行打開保險箱均有紀錄及單據。涉事長沙灣青山道305號東亞銀行，分行有閉路電視監察保險箱範圍，客戶入內亦須登記身分證、簽名、才可打開保險箱。根據資料顯示，今日（23日）每両金售價約近15,600元，8両金總值約12.5萬元。

翻查資料顯示，涉事的長沙灣青山道東亞銀行分行，於2017年曾棄置客戶的支票存款箱，以致箱內所有支票遺失。當時銀行就事件公開道歉。

東亞銀行：須由箱主及銀行職員一起開啟

東亞銀行發言人指，今日收到青山道分行一聯名客戶查詢關於保險箱內物品遺失事宜，並知悉有關客戶已報警處理。銀行亦正協助警方調查，並提供相關資料。發言人強調，銀行在保管箱保安方面有一套既定的程序，保管箱必須由箱主及銀行職員雙方一起開啟，任何一方不可自行開啟。同時箱主的鎖匙只會由箱主及其聯名箱主（如有）持有。銀行亦備有保管箱庫的出入紀錄，並有閉路電視監察出入情況。