佛誕│北角碼頭善信買海鮮放生　普通話婦叮囑象拔蚌：下輩子做人

每年佛誕，不少善信或宗教團體都會舉行放生祈福活動，但漁護署及動物團體近年來已不斷宣傳，指不適當「放生」只會令動物「往生」，呼籲放生前要想清楚。惟今天佛誕，北角碼頭仍有不少善信買海鮮放生祈福，海鮮檔亦以放生作招徠。善 有信以500元購入1盤魚、蝦等海鮮，拜過觀音像後，將海鮮沿滑梯倒落海，碼頭下的海鮮檔員工隨即以網撈起海鮮，再循環出售用作放生。有操普通話婦人放生象拔蚌及瀨尿蝦等大量海鮮，不忘叮囑：「下輩子做人，開開心心！」

北角碼頭海鮮檔的招牌上貼有「放生」字樣作招徠。（黃廸雯攝）

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北角碼頭多檔海鮮檔供善信買海鮮放生，更有海鮮檔的招牌上貼有「放生」字樣作招徠，善信普遍購買500元1盤的海鮮，主要包括䱽魚和蝦等。碼頭邊擺放觀音像，並設有放生滑梯，善信將海鮮放生落海後，躲在碼頭下的海鮮檔人員隨即將海鮮撈起，再次送到海鮮檔等候出售放生。

2名操普通話女善信購入大量海鮮，包括鮑魚、象拔蚌、魚、龍蝦等放生，並叮囑牠們「下輩子做人」。（黃廸雯攝）

下午約5時，10多名善信在場買海鮮，他們拿海鮮拜過觀音後，將海鮮放在滑梯瀡入海中，部分善信在放生前會向海鮮播放佛經。其中，2名操普通話女善信購入大量海鮮，包括鮑魚、象拔蚌、魚、瀨尿蝦等，對着牠們說：「阿彌陀佛，好好修行，下輩子不要再做魚，去西方極樂世界。」又不忘叮囑：「下輩子做人，開開心心！」隨後將海鮮放生，並扔麵包落海餵飼。

雖然宗教團體早有放生祈福儀式，但放生行為近年存在爭議。愛護動物協會足印雜誌曾指，動物有可能被放生到不適合生存的環境，因而遭受痛苦及死亡；又指圈養動物可能因缺乏野生技能而死亡。此外，放生活動亦對環境造成影響，例如非本地原生動物可能在野外被放生，繼而影響生態系統；被放生動物亦可能帶有疾病，傳染給其他本地動物。