【有片】深水灣現海豚　港海域罕見　泳客撫摸合照﹕有錢都買唔到

港島南區深水灣近日出現海豚，有泳客與海豚一起暢泳，更近距離撫摸及拍攝影片。 近日有網上媒體指有海豚上周末在深水灣出沒，《香港01》記者今（4日）午到深水灣了解，有泳客提供影片顯示，海豚不畏陌生，多次主動游近泳客，並繞着泳客游動，即使被人觸摸亦未有逃去。泳客藍先生指，該海豚「會撩人玩，好佻皮」，對於有幸近距離接觸海豚，直言﹕「呢啲鏡頭、呢啲感受、呢啲接觸，有錢都買唔到！」惟近日已不見海豚蹤影。曾見過海豚的泳客都期望，海豚離香港水域後一切安好。 環保生態協會總幹事脫志詠估計該海豚是熱帶點斑原海豚，或遷徙時與同伴失散，呼籲市民不要觸碰其身體。

深水灣早前有海豚出沒。（泳客藍先生提供影片截圖）

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根據泳客藍先生提供的影片可見，海豚背部為深灰色、腹部是淺灰近白色，在水中表現活躍，更多次主動游上水面，在泳客身旁徘徊游動，即使多次被人觸摸，亦未見有抗拒反應，其間曾發出聲音。另一影片可見，2名泳客在水中暢泳，海豚在他們之間穿插，又曾躍出水面。

藍先生表示，海豚大多在早上及中午時份出現，出沒位置為防鯊網外，他游水出海時發現海豚，曾遇見4至5次，起初有2至3條，惟至4月中旬已餘下1條。他指海豚不怕人，更會主動靠近人類釋出善意，「仲會撩人玩，好調皮」，惟近日他再嘗試出海尋海豚，已不見其蹤影。對於能近距離接觸海豚，藍直言﹕「呢啲鏡頭、呢啲感受、呢啲接觸，有錢都買唔到！」

藍先生的朋友梁先生得悉他有緣見到海豚，上周曾同行出海，欲碰碰運氣，竟然亦有緣與海豚相見，「佢面向我，用個鼻哄埋嚟，我摸住佢，想攬佢，跟住佢就退後。」梁先生沒有再追，但海豚卻回來在其腳下徘徊，更翻身與他同游。他指見到海豚感到興奮，一生難忘。不過，之後他2次帶同相機出海，欲與海豚留影，卻再無機會。

深水灣近日已不見海豚出沒。（王譯揚攝）

環保生態協會總幹事脫志詠參考圖片後，估計在深水灣出沒的海豚是熱帶點斑原海豚。他指出，熱帶點斑原海豚主要在亞熱帶、太平洋、太西洋，甚至在非洲出沒，但在香港則甚少出現，遷徙時或會途經香港水域。由於海豚屬群居動物，擔心該海豚是與同伴失散而流落香港水域。

脫志詠呼籲，市民發現海豚時，不要觸碰，以免有機會互相感染病毒；同時，除非危急，否則不要餵飼，避免減弱其捕食能力。