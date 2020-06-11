修例風波一周年｜中槍後重返校園惹評擊　通識教師：課堂保持中立

政府去年初提出修訂《逃犯條例》，其後反對修例的氣氛逐漸升溫，至6月開始陸續爆發嚴重警民衝突，反修例風暴延續1年仍未平息，曾走上前線的人，今天又有何變化？ 連場反修例示威中，有數以千計學生被捕，坊間有聲音質疑部份教師，以個人政治立場影響學生參與社會運動，甚至做出違法行為，認為教育局應嚴懲有關教師，甚至終止其教席。 其中去年6.12金鐘示威現場，遭射爆右眼的拔萃女書院通識科教師楊子俊（Raymond）已重返校園執教，他強調教師在課堂時要中立持平，即使討論社會議題，亦需向學生解釋正反兩面立場。 他表示，明白公眾對教師工作有期望及擔憂，而教師亦要向自己及社會交代。至於有聲音指部份教師違反職業操守，Raymond指教師均有個人政治選擇，不應因個人立場而遭受打壓。

Raymond強調，教師在課堂的角色要中立及持平，有責任將事件的正面、負面均告知學生。（黃偉民攝）

如果有教師在課堂上說出一些不負責任，或者是嘗試去煽動學生，令學生「諗埋一邊」的言論，我覺得此情況需要去探討。 楊子俊 通識科教師、右眼中槍示威者

參與集會公開發言 巿民向教育局投訴

1年過去，已重返校園執教的Raymond稱，事發後校方體諒其情況，曾公開向學生說明，盡量不要打擾他。他指去年6月時是學校考試期，校方關注其傷勢而作出工作調動，安排其他教師代他改卷，「係我個人及政治參與行動，都係有一個後果，唔想影響其他同事」。

Raymond表示，就自己於去年6月12日被捕一事及其傷勢，教育局未有作出任何回應。至今年1月，他參與由教協舉辦的集會，當時他集會上作出一些有關警員的言論，其後有數名市民向教育局作出投訴，局方將事件轉交予校方處理。「由於言論屬於我於公開場合，以個人身份發表，我想還自己清白，主動要求校方以自己機制去處理」。

對於有教師發表個人言論時遭受打壓，Raymond認為每個人都有政治權力，當教師在私人時間發表想法，不應該受到干擾或打壓。（黃偉民攝）

公眾對教師工作有期望、擔憂，這是絕對正常。我們嘅工作並非只對自己負責任，亦需向社會負責任。 楊子俊 通識科教師、右眼中槍示威者

拒背負「黑教師」之名 雙方該理性討論

坊間有聲音要求教育局全面追究違規教師，又質疑教師違反職業操守，Raymond指出，如果有人認為因教師本身有政治立場，而令他們的工作上有轉變或會教壞學生，甚至斥責教師是「黑教師」，這些說法都不公平。他認為，雙方可作出理性討論，而非針對教師立場。

對於有教師發表個人言論時稱遭受打壓，Raymond認為每個人都有政治權力，教師在私人時間發表想法，不應該受到干擾或打壓，「教師是非常專業的，我們是可以分辨何時是工作、私人時間」。

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放下個人立場 教師課堂角色中立

Raymond指，其個人立場是支持示威者表達訴求，但強調不會把個人立場帶到教學上，更指教師在課堂上的角色是要中立及持平，「我相信絕大部分通識科教師，對教學工作態度都是一樣，發生任何社會事件，我們都需要中立持平」，他指教師有責任將事件的正面、負面均告知學生，讓學生思考判斷。

社會目前有不同陣營及看法，該如何向學生解釋？Raymond指，有一堂學生需進行小組新聞匯報，以解述目前社會狀況，「當時我的角色會有點抽離，我不是示威者，亦不是支持示威者的人，而是一個專業的教師。」他表示，在課堂上作為教師，其工作是向學生解釋，為何警方需向示威者使用武力？當時警方的目的及執法原因？不同陣營的說法亦有提及，讓學生思考而得出看法。