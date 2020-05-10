石仔嶺安老院拆遷未能「無縫交接」　長者轟政府撒謊申司法覆核

嘭！嘭！嘭！彭……位於古洞北的石仔嶺花園，原是長者安老的寧靜樂土，如今卻被打樁聲圍繞。 時代巨輪下，花園地皮變成一堆土地代號，有待發展商購入建成私人住宅。石仔嶺安老院於1998年起成形，22年來盛載着照顧者、經營者與住宿長者們的感情，只因一個發展計劃，綠樹將要鏟平化為黃土再變成高樓。政府已在附近覓地興建安老院舍新大樓，預計2023年入伙，現任政務司長長張建宗於2014年時擔任勞工及福利局局長時，曾在立法會許下「無縫交接」的諾言，讓一眾長者引頸以盼，惟隨着拆遷限期愈是逼近，「無縫交接」仍無期，讓住宿長者覺是只是政府的謊言。 受第一期清拆計劃影響的150名長者，在6月30日前便要遷出，但至今尚不知何去何從，有男宿友憤而以政府未能兌現「無縫交接」的承諾作理據提出司法覆核，期望能推翻清拆決定，更揚然會拒絕遷出：「拆就搵人出嚟拉banner（橫額）！唔會走！」

1998年起成為安老村，長者認定古洞北石仔嶺花園是渡過餘生之所，受第一期清拆計劃影響的150名長者，面對6月30日搬遷死線，至今仍不知何去何從。（黃偉民攝）

為推展古洞北新發展區計劃，政府將分2期清拆位於石仔嶺花園的15所私營安老院舍，居於該處的逾千名住宿長者，將失去一片樂土。6年前，2位居於石仔嶺花園的長者到立法會申訴，聲淚俱下、下跪請求，卻仍改變不了古洞北發展大勢。時任勞工及福利局局長、現任政務司司長張建宗當時曾許諾：

希望我哋能夠集思廣益，理順件事，做好過渡工作，做一個無縫交接。 現任政務司司長、時任勞工及福利局局長張建宗，2014年5月12日立法會福利事務委員會發言

自稱「八卦邱」的邱英強，今年65歲，14年前中風後入住石仔嶺，他雖然不良於行，但腦筋依然清晰。回想一開始聽到可以無縫交接，「差唔多要放炮仗慶祝㗎啦啲老人家，政府真係好呀，個個舉住手指頭讚。政府真係好啦，起咗啲新樓俾我哋住」。事實卻是被建議搬離石仔嶺，甚至被建議搬回家，或者搬到石仔嶺內其他院舍做「沙甸魚」，邱伯非常擔心比他年老的長者受不住打擊，就此離世。

第一期清拆影響150人 院友憂難全數安置

石仔嶺25座「康樂園護理安老院」屬於第一期清拆範圍，經營者張世平表示，院內28名長者仍未有落腳點。首先，家屬與長者意願，大多希望能在石仔嶺安享晚年，其次是受制於條例，每個院舍宿位有限，並非每間院舍都可以接收新人。勞福局今年4月答覆立法會議員，表示正把不受第一期清拆影響的第三座改裝，以提供額外宿位。張世平解釋，第三座樓高兩層，受《殘疾人士院舍條例》規定沒有升降機不能經營樓上院舍，所以即使政府安排原本貨倉用途的第三座、第17C座作為過渡，實際上只能在第三座地下提供24個宿位，第17C座位處2樓也未能使用。而受第一期清拆影響的院友卻多達150人，院友質疑無法全數安置。

張世平續指，除了第25座外，在第二期清拆範圍管有2棟私營院舍，但即使插針式加床位，也只能容納「10個8個」長者。社署期望安排石仔嶺現有空置宿位予受影響長者，張世平與另一經營者陳黃金旺同說：「（與石仔嶺其他經營者）無，無得傾，係無傾過。」因除了要考慮床位不足的問題外，亦顧及長者適應力弱，容易與其他院友或照顧者發生磨擦，其他經營者未必願意接收新人，導致受第一期清拆影響的百多名長者仍未有着落。「無縫交接？依家直情有條縫」，張世平無奈道。

社署回覆《香港01》查詢指，根據記錄，計及石仔嶺內不受第一期清拆影響的院舍（即第二期範圍內）的現有空置床位，並將第3座改裝為安老院所新增的宿位，以及其他安老院計劃增加的床位，預計位處石仔嶺第二期範圍內的安老院將有足夠宿位讓受影響的150名住客入住。

石仔嶺老人村是特別的社區，經營者、照顧員與長者相處融洽，但一片樂土因遷拆工程而恐怕要各散東西。（黃偉民攝）

我一再強調我哋係好關心石仔嶺安排……呢個係兩難，要向前發展，又要有啲公屋用地，大家都清楚。 現任政務司司長、時任勞工及福利局局長張建宗，2014年5月12日立法會福利事務委員會發言

石仔嶺變私宅地 列下半年賣地計劃

「後來有個更加離譜嘅消息，政府係為咗賣地，起啲豪宅，將啲老弱病殘揼埋一邊。啲阿公阿婆嬲到，真係要殺死呢個政府。」邱伯伯痛心疾首，形容港府為「騙子政府」。

令邱伯伯不滿的消息，源於本年2月，港府在財政預算案公佈下半年賣地計劃，其中粉嶺上水市地段第 279號古洞第25區（FSSTL279 Area 25, Kwu Tung）的1.86公頃土地，正正是石仔嶺第一期清拆範圍。長者安身之所，變成一堆土地代號，有待發展商伸手染指。根據《古洞北分區計劃大綱草圖編號 S/KTN/1 》，石仔嶺第一期清拆範圍土地將發展為商業/住宅發展暨公共交通交匯處，鄰近落馬洲支線古洞站，是未來發展重要地段。

在「無縫交接」未能妥善執行下，政府仍急於將該塊土地賣出，張世平大惑不解：「石仔嶺問題政府諗都唔諗就話要cut（剷平）咗佢，cut咗佢目的就係想後面盡快賣地、盡快改變。呢個我都理解，好多香港市民需要住公屋，但佢依家唔係呀嘛，佢依家用嚟起私樓喎，賣地喎，呢個又係離晒譜，咁所以無乜公義囉，我覺得。」

發展局回覆《香港01》指上述地段納入2020-21年度賣地計劃，為作私人住宅發展用途，亦會提供一個公共運輸交匯處。預計該用地可提供約1,300個單位，實際的單位數目將視乎發展商的發展計劃而定。政府會適時公布有關用地的賣地計劃。

政府安排原本貨倉用途的第三座、第17C座作為過渡，受《殘疾人士院舍條例》規定沒有升降機不能經營樓上院舍，實際上只能提供第三座地下24個宿位，第17C座位處2樓也未能受用。圖為第三座。（黃偉民攝）

一個長者我哋都咁重視。 現任政務司司長、時任勞工及福利局局長張建宗，2014年5月12日立法會福利事務委員會發言

逆權老人誓破政府謊言 申司法覆核

石仔嶺清拆範圍列入私人住宅發展的土地，意味將待價而沽。賣地消息傳到長者耳中，與此同時他們正不斷被建議搬離石仔嶺，甚至搬回家暫住，令長者家感到徬徨。61歲的丘龍生因膝頭細菌感染而不良於行，由醫院社工介紹入住石仔嶺至今2年多，他形容石仔嶺「環境好」，入住後行動能力提升，而且考慮到院友心情，決定站出來申請司法覆核，期望推翻政府拆遷計劃。

政府安排興建的安老院舍新大樓已經開始動工，訪問期間不斷傳來「嘭！嘭！嘭！」的施工聲，丘先生表示很多長者中午睡不着覺，聞打樁聲「成個人彈起」，擔心日後石仔嶺第一期清拆開始，工程車出入沙塵滾滾，噪音更擾人。今次司法覆核是以政府無法遵守無縫交接承諾作理據，欲推翻石仔嶺老人村拆遷計劃，以達到等待安老院舍新大樓於2023年建成後，全體住宿長者才一次過搬到大樓。

與大多數長者一樣，丘先生依靠綜援維生，無法應付司法覆核所需的律師費，所以會同時申請法援，但肺炎疫情期間法院暫停服務，法援批核情況未明，一切有待周一（5月11日）司法覆核情況。被問及如果6月30日清拆限期前司法覆核未有進展，將會怎辦？丘先生憤然道：「拆就搵人出嚟拉banner（橫額）！唔會走！」

員工出路等等我都關心，因為我負責就業，你都知㗎啦。幾百個員工，我哋會處理。 現任政務司司長、時任勞工及福利局局長張建宗，2014年5月12日立法會福利事務委員會發言

社會福利署回覆《香港01》指，已於2020年3月17日為所有受第一期清拆影響的安老院住客進行登記，共有150名住客獲確認資格，可在綜合大樓2023年啟用後入住其內的安老院。由於受第一期清拆影響的安老院的租約將於2020年6月30日終止，社署已根據《安老院實務守則》，要求安老院經營者提交所有受影響住客的搬遷計劃，社署會繼續與有關經營者密切聯絡，跟進每一位受影響住客的具體安置安排。視乎有關住客的意願和實際情況，社署會提供適切的協助，包括安排合資格的住客入住石仔嶺花園或其他地方不同類型的宿位。

院舍經營者憂前路 員工亦恐失業

石仔嶺花園原為共有25座2層高建築物的北區舊軍營，1998年政府邀請經營者進駐提供安老服務，成為環境清幽的老人村。辛苦經營22載，經營者陳黃金旺得到150萬元政府補貼，陳太對有關安排感氣忿：「需要人嘅時候，香港需要服務機構嘅時候，你就叫人入嚟。𠵱家你唔需要嘞，要撻地去賣地嘞，你係咪咁樣就踢走咗人哋呢？根本無問我哋經營者想點，淨係話你租約完咗啦，你喺度做咗20幾年啦，有權拎返150萬，咁就算數，係咪咁樣用錢撻走人哋呢？」合約一屆滿，企業前路、員工前景，統統煙消雲散。

「政府係咪要咁樣扼殺一個為社會服務嘅企業呢？」陳太不滿政府所說的「無縫交接」，忽略了經營者和照顧員，最矛盾莫過於政府經常提到香港人口老化，說老人院不足，卻在石仔嶺扼殺院舍生存。另外，坊間招聘照顧員亦有困難，石仔嶺員工雖願意繼續工作，卻因拆遷面臨失業，在康樂園工作8年的廚師鄧天養擔心，疫情下難以尋找工作。

石仔嶺安老院經營者陳黃金旺（左）及張世平質疑政府一方面聲稱重視安老服務，另一方面對經營者置之不顧，沒有考慮石仔嶺安老院經營者前路。（黃偉民攝）

我哋係好欣賞過去17年嚟（如今22年），你哋（石仔嶺安老院經營者）係好成功，係十分成功㗎，你哋福祉利益係我哋大前提，伙伴關係絕對存在。 現任政務司司長、時任勞工及福利局局長張建宗，2014年5月12日立法會福利事務委員會發言

經營者：政府安排不夠人性化

過去一段日子，社署不斷出信或與院友及經營者面談，了解有關安置意向，而他們的意向均清晰表明希望在石仔嶺居住，直至新大樓建成才一起搬走，但受牌照床位數目所限，至今未有着落。陳太表示：「政府成日就話你俾名（名單）我，佢就去邊度，你哋自己搞掂佢啦。你哋自己唔搞掂佢我就抽調佢、抽走佢，政府係咪咁樣去對一個老人家呢？老人家唔係貨物嚟㗎嘛，唔係政府話去邊度就邊度，有個意願同選擇權。」

陳太非常擔心院友將來：「老人家適應能力真係好弱㗎，當佢去其他地方，見到隔離嗰個人可能鼻鼾聲大啲，佢就發炆憎啦。見到隔離嗰個人着牛仔褲，大家都係黑色嘅，咁又嘈啦，因為佢唔識佢嘛。所以搬去一個新嘅環境，老人家情緒就真係好低落，政府咁安排真係唔夠人性化囉」。