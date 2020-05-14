海關檢83萬元私煙及加熱煙　4男女被捕

香港海關周四（13日）破獲2宗懷疑未完稅香煙案件，分別在觀塘、將軍澳、銅鑼灣及屯門，共檢獲約17萬支懷疑私煙及約13萬支懷疑未完稅加熱非燃燒煙草產品（加熱煙），估計市值約83萬元，應課稅值約57萬元。行動中4名男女被捕。

周四凌晨，海關在觀塘某工業大廈單位內，檢獲約15萬支懷疑私煙，即場拘捕1名51歲男子；其後再在該男子位於將軍澳區的住宅單位內，檢獲約2萬支懷疑私煙。被捕男子已被落案起訴違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（14日）在觀塘裁判法院提堂。

另外，周四下午時份，海關亦在銅鑼灣截獲1男2女（21至40歲），並檢獲約10萬支懷疑未完稅加熱煙；經調查後，再在屯門1個郵運中心一批郵包內，檢獲約3萬支懷疑未完稅加熱煙。案件仍在調查中。

海關提醒，根據《條例》，煙草屬應課稅品。任何含煙草成分的加熱煙均屬應課稅品，並受《條例》規管。任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。