燒錯遺體｜調亂遺體土葬變火化　大律師：嚴重錯失可民事索償

東華三院轄下寰宇殯儀館發生調錯遺體事件，一具原安排進行土葬的先人遺體遭領錯及火化，家屬於設靈時方發現先人遺體竟被調亂。東華三院向先人及家屬致歉，並重申會嚴肅處理事件，稱館方已即時停止涉及事故員工的殮房工作。大律師指出事件屬嚴重錯失，家屬可循民事索償追討損失，惟屆時需要有實質證據證明及量化損失以決定賠償金額。

東華三院轄下寰宇殯儀館，疑未有核對遺體的資料，誤將土葬遺體送往火化，令雙方家屬遭受「二次傷害」。（陳諾希攝）

東華三院：萬分歉意 已停止涉及員工殮房工作

東華三院寰宇殯儀館發言人指，殯儀館於本周發生遺體誤領事件，職員發現事件後隨即通知食環署及通報警方備案，並且通知受影響家屬。基於私隱原因及家屬意願，現階段不便透露詳情。東華三院指非常重視今次事故，令有關家屬在面對喪親之痛外，承受不必要的擔憂和困擾，院方指感到非常痛心，並向他們及兩位先人表示萬分歉意。

院方及館方正與相關家屬保持密切接觸及商討適切安排，並會提供一切協助。院方重申，必定會嚴肅處理此事件，稱館方已即時停止涉及事故員工的殮房工作，並正深入檢視有關流程，查明事故原委及進行改善措施，避免同類事故再次發生。

大律師稱屬嚴重錯失 有基礎作民事索償

大律師陸偉雄認為，事件屬嚴重錯失，因為後人決定為先人遺體土葬或火葬時，大多情況下是為了尊重先人意願，如因有人疏忽令意願不能達成，有可能會影響後人情緒，另外後人或已為先人購買「風水地」，費用亦不菲，因此後人可透過民事索償，以處理疏忽的名義向涉事人士或公司索償，陸估計勝算亦相當高。

索償時需量化損失

陸偉雄指如家屬需要索償，首先需要量化其損失，例如需要交代清楚有否已為先人購買墓地，或僱用風水師評估過，「覺得呢個山地係會影響到後人」。陸偉雄又指出，本港民事索償制度非懲罰性而是賠償性，換句話說索償人不能一口價要求大額賠償，而於比較抽象的損失需有實質證據證明，再按其損失決定賠償金額。