新冠肺炎｜袁國勇第三度巡「疫廈」　僅戴外科口罩入瀝源邨祿泉樓

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，周一（1日）晚再突然新增4宗本地感染的初步確診個案，患者全部住在瀝源邨祿泉樓，懷疑與嘉里貨倉群組有關。晚上有一批身穿全套保護衣的救護員，到大廈將4名分別住在7、8及10樓的患者者送往醫院治理。 港大微生物學系講座教授袁國勇表示懷疑瀝源邨有超級傳播者，他於周一晚上11時40分與專家團隊到達瀝源邨辦事處，與衞生防護中心傳染病處主任張竹君及居民開會。現場所見，袁國勇等一行人進入祿泉樓時，均只配戴外科口罩。

袁國勇到達瀝源邨祿泉樓時，僅戴着外科口罩。（陳永武攝）

是次為袁國勇自疫情爆發以來第3次緊急到達懷疑疫廈視察。2月10日，青衣長康邨康美樓1名62歲女確診者，與第12宗確診個案同住康美樓同一座向（07號）的單位，2名確診個案單位相距10層，而康美樓廁所是U形渠設計。當晚袁國勇與衛生署衛生防護中心總監黃加慶及環境局副局長謝展寰曾到大廈視察，其後袁國勇指康美樓的情況並非2003年沙士疫情下淘大花園E座翻版，而康美樓最終並無大規摸爆發新冠肺炎。

於3月14日，大埔富亨邨亨泰樓同座向13室單位曾有2戶共3名人士確診，2個單位只隔1層樓。受事件影響，亨泰樓29至34樓所有居住13及14室住戶需入住檢疫中心。同日晚上約7時，袁國勇、黃加慶以及張竹君等一行十多人抵達亨泰樓了解情況，當時眾人均只配戴普通外科口罩，眾行人在亨泰樓逗留約1個小時，然後到管理處開會後便離開，其間未有回應傳媒提問。其後他們再召開記者會交代亨泰樓情況。袁國勇當時指亨泰樓與康美樓或淘大花園情況不同，或是出現「擾流效應」令病毒經天台排氣喉吹回屋內播毒，而亨泰樓亦沒有大規摸爆發新冠肺炎。