01偵查早揭發　USA Face Mask附假美國地址　藥房董事店員4人被捕

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《香港01》於今年4月下旬偵查揭發，本港發售部份標明「UK」或「USA」的口罩，無提供製造商名稱，更在包裝說明上提供虛假地址，其中「USA Face Mask」包裝盒上附有的地址，實為美國1間連鎖超市Walmart，售賣口罩的旺角藥房負責人當時向記者指，「超市係咪唔可以賣口罩吖？佢有冇話係喺嗰度造？冇吖嘛。」該負責人表明，如果認為商品說明有問題，大可以向海關舉報。
事隔個多用，海關終於採訪行動，今日（5日）搜查4間位於荃灣及旺角的藥房，懷疑出售附有虛假分銷商地址的口罩，行動中檢獲464盒、共23200個的「USA Face Mask」口罩，藥房1名董事及3名店員涉嫌違反商品說明條例被捕。
海關較早前接獲舉報，指有藥房出售「USA Face Mask」標示的外科口罩，懷疑附有虛假分銷商地址。海關試購及將口罩送往檢驗，調查發現口罩含細菌量符合標準，但分銷商地址失實，盒上的地址未有供應、分銷或生產該款口罩。據網上資料顯示，有關地址實際為美國北安普頓1間連鎖超市，海關仍在調查有多少口罩流出市面。被捕3男1女年齡介乎30至39歲，現正保釋候查，海關不排除有更多人被捕。
海關提醒，市民購買口罩時，需要留意口罩生產日期及有效日期，若發現口罩包裝有損毀或有污跡，切物選購，同時呼籲市民光顧有信譽的藥房。
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