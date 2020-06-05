01偵查早揭發　USA Face Mask附假美國地址　藥房董事店員4人被捕

《香港01》於今年4月下旬偵查揭發，本港發售部份標明「UK」或「USA」的口罩，無提供製造商名稱，更在包裝說明上提供虛假地址，其中「USA Face Mask」包裝盒上附有的地址，實為美國1間連鎖超市Walmart，售賣口罩的旺角藥房負責人當時向記者指，「超市係咪唔可以賣口罩吖？佢有冇話係喺嗰度造？冇吖嘛。」該負責人表明，如果認為商品說明有問題，大可以向海關舉報。

事隔個多用，海關終於採訪行動，今日（5日）搜查4間位於荃灣及旺角的藥房，懷疑出售附有虛假分銷商地址的口罩，行動中檢獲464盒、共23200個的「USA Face Mask」口罩，藥房1名董事及3名店員涉嫌違反商品說明條例被捕。