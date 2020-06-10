69中環遊行｜2000警力嚴陣布防　4策略防示威擴大、流竄

反修例運動餘波未了，昨日（9日）是去年6.9百萬人大遊行一周年，網民發起「香港人抗爭一周年港島區大遊行」，號召港人於晚上6時半於港島區遊行，最終近千人響應。警方昨午已在facebook專頁表示，留意到有人於網上號召未經批准的集結，並強調會迅速果斷執法。據知，昨日警方部署約2000警力戒備，並採取4大策略應對示威活動擴大，防止示威者堵路，造成嚴重阻塞，阻礙緊急救援的服務。

防暴警昨日在遮打花園高姿態巡邏。 （資料圖片）

昨日由Telegram群組發起的「香港人抗爭一周年港島區大遊行」，主辦單位只列出集合時間，一直未有列出詳細集合點、遊行路線。據知，警方一早在港島各區派員戒備，並密切留意網絡群組的消息。直至下午4時許，各telegram群組宣布在遮打花園集合，警方已能迅速部署，提前到場，並採取4大策略應對示威，全日共拘捕57人。

1. 高姿態巡邏

據悉，昨日是抗爭行動一周年，警方早已估算會有示威活動，全日部署約2000警力，主要集中在港島區，當得知示威者將於遮打花園集合，立即部署防暴警員、警車等到場戒備，並截查附近一帶可疑人士，以及搜查其隨身物品，如藏有攻擊性武器及汽油彈、防毒面具及頭盔等，便會即時拘捕。另外，警方昨午已在銅鑼灣中央圖書館部署水炮車，期望以優勢警力，震懾示威者。

2. 以快打慢，及早介入

警方繼續採取「及早介入」策略應對示威，在群眾聚集堵路之前，盡量以快打慢，驅散示威者，避免堵路後有更多人聚隻，所以如發現有人設置路障，附近警員會馬上介入，迅速清理阻止，同時防止有人以游擊方式在附近流竄。

3. 守住中環四周幹道，收窄示威活動範圍

警方昨日在港島多個區域嚴密戒備，防止示威者衝出主要幹道堵路。據知，警方昨日在遮打花園外圍四周布防。當示威者行出遮打花園至中環遊走時，警方除沿途監視外，防暴警即在中環恒生總行一帶駐守，防止示威者繼續西行到中聯辦；東面則堵截示威者回流至金鐘、政總一帶。另外，防暴警亦在花園道駐守，阻截示威者往半山方向繞道至禮賓府，往北行則守住干諾道中，嚴防堵路，盡量將影響範圍收窄在德輔道中電車路一帶，以免示威活動進一步擴大。

4. 如非堵路、投擲雜物，盡量不干預

據知，警方在執法上亦有「底線」，只要示威者和平表達意見，不堵路、不走出行人路或投擲雜物，警員便盡量不干預。但示威者一旦走出馬路，警方便會即時驅散。警方昨日自7時起便多次警告及驅散堵路示威者，惟示威者沒有即時散去，並在中環一帶商場、行人路流連，並伺機衝出馬路堵路，警方經多次警告及勸籲後，認為已有執法理據，遂於晚上9時許拘捕在場示威者。

最終警方全日拘捕57人，當中38男19女，年齡介乎14至62歲，當中包括元朗區議員杜嘉倫、伍健偉、天水圍區議員林進，以及侯文健的議員助理。