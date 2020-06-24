赤柱監獄百年古銅鐘、巨型洗衣機退役　現代化設備完善監倉

有83年歷史的赤柱監獄為本港高度設防監獄，至今仍保留舊有的建築原貌。監獄內有多個意義非凡的設備，如百多年歷史的古銅鐘、運作逾70年的巨型洗衣機，雖然上述設備已經停用，仍保留在赤柱監獄內，見證懲教署與在囚人士的數十年歲月。 懲教署前身為監獄署，至今已成立100年，於1982年2月易名為懲教署，強調懲罰、教育並重，讓犯人重回正軌。

古銅鐘於1895年在英國鑄造，自1937年赤柱監獄落成啟用時已擺放在此，當時此鐘是用作火警警報之用。（蔡正邦攝）

赤柱監獄於1937年落成，通常囚禁被判終身監禁或較長刑期的成年男性在囚人士，香港三大賊王張子強、季炳雄及葉繼歡曾在監獄內服刑。由於監獄是24小時運作，因此沒有太大改動，至今仍保留建築原貌。赤柱監獄曾使用一座有125年歷史的古銅鐘作火警警報之用，時移世易，現代化的中央火警警報系統取而代之，不過署方為了保存歷史的見證，此古銅鐘仍屹立在監獄中，成為赤柱監獄其中一個標誌象徵。

赤柱監獄為高度設防監獄，大部分房間採用雙重門設計，在囚人士需在職員陪同下，通過第一道電閘再聯絡控制室開啟第二道門，才能離開房間。若遇上火警，職員會先確定發生火警位置，由控制室開啟相關門鎖，讓在囚人士迅速前往集合處，赤柱監獄監督梁頌賢強調，無論在監獄內發生何事，拯救生命為首要目標。

菲林相機拍入獄照 同時影正面及側面

囚犯抵赤柱監獄後，會先到收押室進行入獄收押程序，包括「X光身體掃描器」、打指摸、會見醫生紀錄健康狀況、特定膳食要求等等，其後懲教人員會為在囚人士拍照存檔。

早於70年代，當時監獄署由意大利引進一部攝影機替在囚人士拍照。攝影機由18個組件構成，側面設有2塊鏡子，在囚人士坐在座椅上，便能同時拍攝正面及側面照，並列印在同一照片上。惟沖曬相片需時2至3天，未有照片存檔前，醫生及監獄監督僅能憑囚犯編號辨認身份。此攝影機曾拍攝約23萬名在囚人士，包括「大富豪」張子強，至2003年才被數碼相機取代。

採用新式攝影器材，拍攝方式跟以往略有不同。在囚人士須身穿啡色的囚衣，站在設有高度線的背板前，手持6位數字的編號牌拍照。完成上述程序後，在囚人士的照片、指模、姓名、年齡、罪行、刑期等均會記錄入冊，代表已完成入獄登記程序。坊間一向稱入獄為「入冊」，即把坐牢紀錄記錄入冊，而「出冊」則是離開監獄的意思。

半自動洗衣機 服務監獄70載

在囚人士正式「入冊」後，須遵循甚有規律的生活作息，每天早上6時30分起床，完成當日既定活動後才返回囚室，包括接受囚倉巡查、進食、工作、康樂活動、運動和洗澡等。一般而言，所有在囚人士必須工作，其工作類別由工業及職業訓練組按照犯囚的刑期、能力及保安問題作出考量。赤柱監獄設有印刷、口罩及洗衣等工場，其中在洗衣工場有一部運作逾70年的巨型洗衣機。

此洗衣機極具歷史意義，即使已經退役，仍放置在洗衣房內。洗衣機採用半自動設計，負責操作的在囚人士將衣物放入洗衣機滾筒後，開啟水閥，以人手控制攪輪調節速度，完成洗衣程序後，需腳踏底部的機械制，為洗衣機排水。