【寵愛動物無邊界】港越合作 推動漁業改善計劃 守護綠海龜生命

香港人愛吃海鮮，人均海鮮消耗量全亞洲排行第二，其消費模式能左右海洋生態系統的未來。只要我們作出正確的選擇，購買「環保海鮮」，減低對生態環境的影響，不但能支持漁業的可持續發展，更有助降低海洋生物遭意外捕撈，甚至被誤殺的風險。 綠海龜，被國際自然保護聯盟（IUCN）被列為《瀕危物種紅色名錄》，是意外捕撈的受害者之一。為拯救曾在香港出現的綠海龜，世界自然（香港）基金會（下稱：WWF ）正與越南分會合作，協助對方推行漁業改善計劃，向當地漁民推廣和提供環境友善的新款魚鉤，藉此減低綠海龜被誤捕和誤殺的風險，守護牠們的生命。

幫助海龜脫離魚鉤！

即使漁民發現誤捕到綠海龜，想拆走魚鉤放返落海，都好大機會扯甩內臟，死亡率極高。 黎姵延，WWF高級保育主任 - 可持續發展

越南捕魚方式正威脅綠海龜生命

香港是綠海龜的繁殖地，早在60、70年代已錄得綠海龜於本港多個海灘上岸產卵的記錄。而根據漁農自然護理署多年前進行的追蹤研究顯示，綠海龜於香港產卵後，主要移至海南島、越南一帶生活。可是，越南吞拿魚漁業的捕魚方式，正嚴重威脅綠海龜的生命安全，情況值得關注。

WWF高級保育主任 - 可持續發展黎姵延（Gloria）表示，當地吞拿魚漁業主要採用延繩釣捕魚方法，即在漁船後面裝上多個魚鉤，並掛上魚餌吸引吞拿魚上釣，但此舉會令綠海龜誤吞魚鉤，造成不可逆轉的致命傷害，「傳統魚鉤嘅設計唔單止會整傷綠海龜嘅外殼，誤吞魚鉤更會勾住食道同胃...... 即使漁民想拆走魚鉤放返落海，都好大機會扯甩內臟，死亡率極高。」

Gloria續指，香港人愛吃海鮮的習慣，令該會更希望能出一分力，把綠海龜從誤捕風險中拯救出來，遂與其他分會聯絡，並探討香港能作出怎樣的貢獻，「知道越南分會喺2014年，推出為期10年嘅漁業改善計劃，其中一部分就係處理誤捕問題。於是，就同嗰邊同事研究，睇吓香港可以提供點樣嘅協助。」

越南吞拿魚漁業普遍在漁船後面裝上多個魚鉤，並掛上魚餌吸引吞拿魚上釣，但此舉會令綠海龜誤吞魚鉤，危及性命。（相片由WWF提供）

新式捕魚工具 助綠海龜脫離誤捕威脅

漁業改善計劃主要藉引入名為「圓形鉤」的新式捕魚工具，減少綠海龜被誤捕的情況，同時亦舉辦工作坊，教育當地漁民如何使用圓形鉤。Gloria表示，圓形鉤的設計看起來像英文字母「C」，與呈「J型」的傳統魚鉤相比，較難被綠海龜吞下。即使綠海龜不幸誤吞圓形鉤，亦甚少勾著其內臟，只要漁民小心為牠們拆出魚鉤，幾乎都能救回其性命。

圓形鉤（右）的設計看起來像英文字母「C」，與呈「J型」的傳統魚鉤（左）相比，較難被綠海龜吞下，減少勾著其內臟的機會。即使綠海龜不慎咬到魚鉤，只要漁民小心為牠們拆出，幾乎都能救回其性命。（鄭子峰攝）

可是，越南漁民早已習慣使用傳統魚鉤，亦憂慮轉用圓形鉤或會影響捕魚量，「佢哋覺得自己唔係故意傷害綠海龜，唔需要為綠海龜負責，但經過越南分會同事解釋，慢慢明白到既然轉用圓形鉤唔影響魚獲大小同數量，又真係幫到綠海龜，何樂而不為。」Gloria表示，越南分會正分階段向165艘參與了漁業改善計劃的漁船免費派發圓形鉤，並舉辦工作坊教育漁民如何為綠海龜拆除誤吞的圓形鉤，期望日後不再有無辜的綠海龜受害。

WWF越南分會正分階段向165艘參與了漁業改善計劃的漁船免費派發圓形鉤，並舉辦工作坊教育漁民為綠海龜拆除誤吞的圓形鉤的技巧。（相片由WWF提供）

綠海龜對海床健康有重要作用

如果冇綠海龜食咗啲海草，海草生到好高就會遮擋陽光，海草床就好容易會散播病菌。 林言霞，WWF海洋保育經理

該會海洋保育經理林言霞（Angel）補充指，綠海龜在海洋生態系統扮演著重要的角色，倘牠們的數量持續減少，將嚴重影響海草床的健康，「如果冇綠海龜食咗啲海草，海草生到好高就會遮擋陽光，海草床就好容易會散播病菌。」相反，綠海龜吃掉海草後，排泄出的糞肥可以為棲息在海草床的動植物提供養份，對維持海洋生態系統極為重要，故此她希望大眾能關注綠海龜遭誤捕的情況，並支持相關保育工作。

Angel（左）和Gloria（右）表示，漁民轉用圓形鉤捕魚並不影響魚獲數量和大小，並期望漁業改善計劃長遠能幫助越南黃鰭吞拿魚取得海洋管理委員會（MSC）認證，讓香港人購買「環保海鮮」時有更多選擇。（鄭子峰攝）

目前，WWF正為越南漁業改善計劃籌集購買圓形鉤，以及舉辦教育工作坊的資金，期望能籌得港幣45萬元購買3萬個圓形鉤，並於明年分發至計劃內的165艘漁船，預計將能拯救約400隻瀕危的綠海龜。

請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款「幫助海龜脫離魚鉤！」，讓無辜的綠海龜不再受到傷害！

活動預告：

「01心意」特意為狗主們準備一個超級多元化的活動，讓主人與愛寵玩個痛快！現只需捐出$10予指定動物慈善團體，就可以換領「寵愛狗狗同樂日」活動門券一張，在Dog Dog Come Wonderland逾5000呎戶內外場地全日任玩任逛。現更可率先報名參與犬隻訓練及簡易急救工作坊，並購買多間動物慈善機構的精美禮品，讓主人與愛寵一同「玩住做善事」。注意名額有限，先到先得。 ＞＞＞了解更多

現凡捐出$10予「世界自然（香港）基金會」，即可免費獲贈「寵愛狗狗同樂日」活動門券一張。（每張捐款收據只限一人兩狗免費入場）

1. 世界自然（香港）基金會 – 幫助海龜脫離魚鉤

2. 香港愛護動物協會 – 暫養父母計劃

3. 保護遺棄動物協會 – 改善貓貓居住環境

4. 大樹下善待動物庇護站 – 幫助流浪貓狗，給牠們一個家！

5. 非牟利獸醫服務協會 – 為社區動物提供緊急醫療和絕育服務

6. 香港觀鳥會 – 拯救瀕危雀鳥

* 詳情請參閱活動條款及細則

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