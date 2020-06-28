賭數？桃色？黑幫曬馬非法集結酒店　警方鎮壓拘16人

黑幫2名小頭目，牌面疑為追數結怨、私底下卻捲入桃色糾紛大動干戈，昨晚深夜雙方各自在旺角一家洒店吹雞曬馬醞釀廝殺，幸警方接報迅即趕至鎮壓，並出動警犬震懾，先後拘捕16名黑漢，檢獲一批攻擊性武器，及時制止一場流血廝殺。

據了解，被捕16人目前仍被扣留調查，各人疑有14K黑社會背景。事緣牽涉2個14K及水房（和安樂）的黑社會團夥，據稱跟隨14K肥仔亮的小頭目「阿權」，早前與跟隨水房業仔的小頭目「阿駒」埋堆十分投契，惟最近2人疑因數萬元釣魚機睹數翻鬧，加上阿駒與妻子不和，懷疑有人從中作梗，挑撥離間。

昨晚，阿駒收風，指其老婆興阿權在旺角渡船街與豉油街一家酒店內聚會，懷疑有人在桃色疑雲下火遮眼，表面為追究賭數，吹雞班馬掩至酒店圍堵阿權。與此同時，阿權的妻子聞丈夫受敵，恐有流血事件，遂向14K猛人「大炮B」借兵救夫，一時間逾20人趕至酒店，嚇退阿駒兵馬。

豈料，由於多人在酒店內外聚集，引起途人留意報警，警方大隊人馬及出動警犬趕至封鎖酒店搜捕可疑人，卒拘獲16人及在1輛私家車上檢獲10多柄牛肉刀。

警方稱，昨（27日）晚上11時37分接獲途人報案，指旺角豉油街一家酒店外有多人聚集，並有人手持武器，懷疑有人打架。

人員接報到場，在上址截停多人。人員其後在1名46歲姓李男子身上檢獲停泊在上址的1輛私家車的車匙，並於車內檢獲11把刀及2把鐵錘，被捕16人涉嫌非法集結被捕，該名46歲姓李男子亦涉嫌藏有攻擊性武器被捕，案件交由旺角警區刑事部人員跟進