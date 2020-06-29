西貢鯊蹤？｜泳客無懼如常暢泳　學會：若重見鯊魚屬良好現象

昨日（28日）網上瘋傳一段影片，發文者表示於西貢糧船灣發現鯊魚，影片中可見數名釣魚人士於纖維艇上垂釣期間，無意勾中一條鯊魚，惟亦有網民留言指地點或不在本港水域，事件眾說紛紜。 今早（29日）西貢銀線灣泳灘如常有多名泳客游泳，有泳客直言「唔會游到好深」，而泳灘有防鯊網亦有救生員在場，因此不擔心鯊魚出沒。香港魚類學會會長莊棣華表示，片段中的鯊魚相信為鉛灰真鯊，其特徵為背鰭較高寬﹑呈淺色狀，魚身比例較短小，又指一般情況下此類鯊魚不會主動攻擊人。他續指，若本港海域重見鯊魚屬良好現象，直言「唔好淨喺睇咬唔咬人嘅問題，（我哋）應該保育海洋令所有動物都溫飽。」

今早西貢銀線灣有多名泳客游泳，有泳客表示並不擔心鯊魚出沒。（香港01記者攝）

泳客無懼鯊魚 指不會游出防鯊網

泳客陳先生一家帶同小朋友前來泳灘玩，他指未有聽聞最近香港有鯊魚出沒的事件，他們亦多數在較淺水的地方游水，「唔會游到好深」，而泳灘有防鯊網亦有救生員在場，因此不擔心鯊魚出沒。

70歲的泳客俞先生指，已到銀線灣游水約30年，從未見有鯊魚出沒，又指即便遇上亦不會感到害怕，指自己較少游出防鯊網。另一泳客陳伯則表示並不擔心鯊魚出沒，認為鯊魚在本港水域並不活躍，自己到上址游泳已約7至8年，未曾遇上大魚出沒。

鉛灰真鯊背鰭呈淺色狀 不會主動進行攻擊

香港魚類學會會長莊棣華表示，片段中的鯊魚相信為鉛灰真鯊，2007年時已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為保育類動物。鉛灰真鯊特徵為頭部後背較拱，魚身為淺啡灰色，比例短小粗壯，身體中後部有一條明顯的白色分隔線，而背鰭較高寬﹑呈淺色狀，胸鰭則較長；另外，雄性體型一般為1.8米，雌性則為2.5米。

莊棣華補充，鉛灰真鯊屬溫帶至熱帶的非群居魚類，主要出現在分布於大西洋東西岸沿海，西太平洋沿海等地，亦是香港水域常見的鯊魚之一，出沒在鹹水及開放海域。他指鉛灰真敏感度較高，動作敏捷以便獵食，正常情況下不會主動襲擊人，惟對血腥敏感是鯊魚天性，他提醒若有傷口亦不應下水，同時亦應避免觸及鯊魚鼻部，以免對方自然反應下咬人。

本月頭屯門黃金泳灘亦曾出現鯊蹤，莊棣華指，若本港海域重見鯊魚屬良好現象，過往香港曾有多達20多種鯊魚，惟隨著漁業開始發展﹑人類破壞海洋等等數量驟減，而鯊魚咬人多因沒有足夠糧食，直言「唔好淨係睇咬唔咬人既問題，應該保育海洋令所有動物都溫飽。」

唔好淨喺睇咬唔咬人嘅問題，（我哋）應該保育海洋令所有動物都溫飽。 香港魚類學會會長莊棣華

另外，本月2日屯門黃金泳灘亦曾發現「鯊蹤」，一名救生員發現一條一米長的懷疑鯊魚，泳灘即時掛上紅旗關閉，翌日有市民於離岸約200米位置，發現一條鯊魚屍體，據了解該條爆肚鯊屍屬常見尖頭鯊，為本港水域常見的鯊魚。