被「警員」恐嚇燒搵食工具　的士司機報平安

日前一名的士司機在旺角砵蘭街應召接載2名男乘客，其中1人未有戴口罩，司機勸喻不果，被自稱警員的紋身男恐嚇：「今晚我就燒你架車！」事隔一日，涉事的士司機在社交網站報平安，指事件影響睡眠，擔心搵食工具被燒，「無工開點算？」又強調乘客職業與搭的士無關，最重要互相尊重：「你話你係差人，我都可以話我係揸Gundam（高達）㗎啫，咁有乜意思？」

一名姓李的士司機前日（3日）到旺角砵蘭街接載兩名男乘客，其中一名手有紋身的男子用手拿著口罩，友人則有戴上口罩。起步約2至3分鐘後，李司機解釋由於之前的士曾接載手帶人士，提醒紋身男帶上口罩被拒。期間懷疑有人自稱警察，要求司機開車，離開時更揚言「今晚我就燒你架車！」

事隔一日，李司機昨在社交網站報平安，指自己以及的士暫未出問題，但徹夜難眠。「都擔心今日一起身架車（被燒），無工開點算。」他表示報警至今仍未能證實紋身男職業，強調乘客職業與搭的士無關，「你話你係差人，我都可以話我係揸Gundam（高達）㗎啫，咁有乜意思？」

片中紋身男說：「差佬係大晒㗎話你聽，你成世繼續揸的士，叫人戴口罩啦」，的士司機則指「尊重大家」，其間紋身男夾雜粗言穢語著司機「揸多幾年的士先啦」，司機反稱「你話你係差人，有車cam錄音影晒」，司機表示「互相尊重啫！」紋身男反指「我點解要尊重你？你揸的士㗎嘛？你知唔知我做咩？」司機回應「警察吖嘛！」紋身男稱：「邊個講啊？差佬係咁樣講嘢，得唔得？講完無講得唔得？」，最後離開時拋下一句「今晚我就燒你架車。」

李先生指出作為的士司機，當時已經提出可以提供口罩，已算「仁至義盡」，本來可以好簡單好快處理到這件小事情，希望大家互相尊重。