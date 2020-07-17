新冠肺炎｜寰宇殯儀館有確診者到場拜祭　館方：當晚已全面消毒

本港新型冠狀病毒肺炎疫情爆發第三波，紅磡寰宇殯儀館昨日（16日）有一名死者親友到殯儀館拜祭，惟同晚被告知確診新冠肺炎。館內貼出告示指館方已向衞生署通報情況，並指當晚已聘請消毒承辦商到館內進行全面消毒。殯儀館所屬的東華三院發言人表示，昨晚殯儀館值班的員工共有7人，院方會安排他們接受病毒檢測，由於殯儀館昨晚已進行全館消毒清潔，暫毋需休館。

殯儀館內貼出告示，指館方於知悉事件後已向衞生署通報。（余睿菁攝）

大堂有職員為訪客登記及量體溫。（余睿菁攝）

館方指當晚已全面消毒

消息指，確診者昨晚曾到訪殯儀館5樓一個靈堂拜祭，記者今午到寰宇殯儀館視察，館內貼出告示指一名新型冠狀病毒確診者昨晚到訪拜祭，館方已向衞生署通報情況，並指當晚已聘請消毒承辦商到館內進行全面消毒，告示又指進入館內人士需要佩戴外科口罩及量體溫，並表明不招待隔離及確診人士。殯儀館地下登記處外有戴上口罩職員為訪客登記，並設有紅外線測溫鏡頭及為訪客提供消毒搓手液。

7值班員工將接受檢測 東華：暫無需休館

東華三院發言人回覆指，昨晚當確診者得悉確診後，已即時離開殯儀館，而當晚儀式亦加快完成，主家並提早1小時離開，今日主家只進行簡單大殮儀式後便離開往火化場，殯儀館館於大殮後亦安排清潔公司再為靈堂消毒。發言人又指昨晚殯儀館值班的員工共有7人，院方會安排他們接受病毒檢測，由於殯儀館昨晚已進行全館消毒清潔，暫無需休館。

寰宇殯儀館助理營運經理梁先生表示，事發當晚已有衞生署職員全副裝備到殯儀館進行消毒清潔，今早亦再有衞生署人員到場清潔。問到消息傳開後生意有沒有受到影響，梁先生表示由於報導於今早才刊登，生意暫時未有影響。

因應新冠肺炎疫情於本港再度爆發，政府於周一（13日）宣布收緊「限聚令」，包括公眾地方羣組聚集人數再次限4人，但包括喪禮、哀悼先人離世而舉行的祭祀或儀式等羣組聚集可獲轄免。