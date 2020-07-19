疑鞋藏鏡頭偷拍少女裙底　涉案輕鐵阿叔3日後落網

上周四（16日）下午5時，輕鐵屯門河田站1名男子，疑於鞋頭載上針孔鏡頭，偷拍1名14歲少女裙底。警方事後接獲女事主報案後展開調查，並於今（19日）在屯門區拘捕1名58歲本地男子，涉嫌破壞公眾體統。被捕男子現正被扣留調查。

事發當日在一輛行駛中的輕鐵507列車內，有市民拍攝到一名身穿橙色衫的中年男子，站在一名穿格仔長裙的女子背後。當時車廂空間充足，惟橙衫男仍靠近女子，並將腳部伸至女子腳旁，鞋面則朝向裙底位置，行為奇怪。片段事後在網上瘋傳，引起熱議。



拍片者事後受訪時表示，乘車期間已發覺橙衫男形跡可疑，「因為車廂當時無乜人」，惟橙衫男卻主動「攝」在少女背後的空位，「隻腳又要伸嚟伸去」，更伸到少女兩腳之間。他一直觀察橙衫男的行為，並察看橙衫男的手機，發現其畫面是影向女子裙底的方向，故他相信男子正在偷拍。

拍片者於是舉機拍攝整個過程，並對準橙衫男的鞋面，因他懷疑橙衫男在鞋面安裝小型針孔攝錄機。拍片者其後直斥其非，問道：「喂阿叔，你做乜影人裙底？」橙衫男矢口否認：「無啊，無影，部機邊有嘢啫。」惟他即時打開手機，多次點擊畫面。拍片者指，橙衫男當時想暫停拍攝功能，隨後即離開車廂。