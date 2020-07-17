【女士注意】輕鐵中年漢疑鞋藏鏡頭偷影少女裙底　被人踢爆即逃走

昨日（16日）下午近5時，輕鐵河田站疑有人偷拍少女裙底，但被熱心市民當場揭發，偷拍者隨即逃跑。片段在社交網絡瘋傳，拍片者今日受訪時表示，偷拍者被發現後便逃離現場，自己因腳傷無法追趕，唯有將片段轉交少女，作為證據。 香港01正向警方及港鐵查詢。

拍片者察看橙黃男的手機，發現其畫面是影向女子裙底的方向，故懷疑他正在偷拍。

事發在一輛行駛中的輕鐵507列車內，片段中見到一名身穿橙黃色衫的中年男子，站在一名穿格仔長裙的女子背後。當時車廂空間充足，惟橙黃男仍靠近女子，並將腳部伸至女子腳旁，鞋面則朝向裙底位置，行為奇怪。



拍片者今日受訪時表示，乘車期間已發覺橙黃男形跡可疑，「因為車廂當時無乜人」，惟橙黃男卻主動「攝」在少女背後的空位，「隻腳又要伸嚟伸去」，更伸到少女兩腳之間。他一直觀察橙黃男的行為，並察看橙黃男的手機，發現其畫面是影向女子裙底的方向，故他相信男子正在偷拍。

拍片者於是舉機拍攝整個過程，並對焦橙黃男的鞋面，因他懷疑橙黃男在鞋面安裝小型針孔攝錄機。拍片者其後直斥其非，問道：「喂阿叔，你做乜影人裙底？」橙黃男矢口否認：「無啊，無影，部機邊有嘢啫。」惟他即時打開手機，多次點擊畫面。拍片者指，橙黃男當時想暫停拍攝功能，隨後即離開車廂。

拍片者表示，自己有腳傷，難以走動，於是捉實橙黃男，惟對方用力掙脫後即拔足狂奔，在場有一名中年女子協助追截無果。拍片者無奈下，唯有將片段轉交給女事主，由女子報警，希望短片能當作證據。他勸籲女性乘車時，要多加留意車廂的環境，以免被人有機可乘。