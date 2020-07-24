亞玉冰室東主遇襲案　外賣員尾隨疑兇助破案　警共拘4男最細14歲

昨（23日）晚上8時許，元朗「黃店」亞玉冰室的男店主遭人以士巴拿襲擊的嚴重傷人案件，警方憑1名熱心外賣員由元朗跟蹤兇徒至荃灣後舉報，當晚拘捕1名涉案15歲少年後，於今日下午再拘捕3名年齡分別14、17及26歲涉案疑犯，其中3名被捕者報稱學生。警方指，涉事店舖曾接收追債信件，故不排除案件涉及金錢糾紛，並會循其他原因進行調查。

亞玉冰室東主一個月兩遇襲，上月他與妻子及兒子於街頭遇襲，3人被兇徒扯落車圍毆，4疑兇同樣乘的士逃逸。（余睿菁攝）

遇襲東主頭部受傷後白衣染血。（Facebook「我食在元朗。你卻在大牌檔」 圖片）

元朗警區助理指揮官（刑事）警司歐陽肇剛交待案情時指，昨日晚上約8時10分，元朗西裕街亞玉冰室的男店主在店門外休息時，突然有2名男子衝上前施襲，其中1人更以士巴拿襲擊46歲姓黎男店主的頭部，施襲後兇徒隨即乘的士逃離現場。惟1名見義勇為的男外賣員目擊整個犯案過程，遂立刻騎車尾隨的士至荃灣並報警，警員於是成功截停並拘捕車上1名15歲男童，同車同黨則則告逃去。

警方偵查亞玉冰室東主遇襲案，再拘3人，包括2名學生。（王譯揚攝）

案件旋即交由元朗警區反三合會行動組第二隊跟進調查，今（24日）下午在元朗區迅速拘捕另外3名目標男子，包括2名分別14及17歳的男童，以及1名26歲男地盤工人，被捕人士現正被扣留調查。警方相信他們涉嫌策劃、參與傷人及負責把風角色。警方稱，受害人早前於6月28日與妻子在同一冰室附近遇襲，兩案合併處理進行調查。據悉，亞玉冰室於案發前曾接收追數信，警方懷疑事件涉及金錢糾紛。