箭豬誤墮芙蓉山引水道　救出後獲放生　愛協：箭豬沒有受傷

今（28日）早7時51分，消防接獲行山人士報案稱，於荃灣城門水塘芙蓉山近寶雲滙對上的引水道發現一隻箭豬，懷疑牠誤入兩米深的引水道，擔心箭豬無法離開。消防及警方接報到場，消防爬落引水道，用繩網將該隻長約0.5米的箭豬捕獲。愛護動物協會人員到場協助，經初步檢查，箭豬沒有受傷，及行動自如，愛協聽取專家建議後，將箭豬放回原居地。

愛協稱，經初步檢查，箭豬沒有受傷，及行動自如。（愛協提供圖片）

愛協稱，接獲消防處的轉介，派出一名督察到場協助拯救，愛協督察爬下約7至8尺深的引水道，先用網把箭豬捕捉，再救起至安全位置。經初步檢查，箭豬沒有受傷，及行動自如。愛協督察得到嘉道理農場的專家建議，確認箭豬身體並無大礙，適合放回原居地，因此愛協督察把該箭豬放到漁護署建議的地點，該地點鄰近箭豬的原居地區，又遠離危險的引水道，希望箭豬能夠繼續自由地生活。

愛協：去年共有99宗動物被困引水道的個案

愛協表示，不時有野生動物會掉落引水道，去年共有99宗動物被困引水道的個案。由於現時引水道的設計是沒有防止動物誤墮的設施，一旦動物誤墮引水道，再加上雨季的洪水湧進，動物的生命隨時岌岌可危。愛協呼籲市民若發現野生動物遇險，切勿觸摸牠們，可以致電愛協24小時拯救熱線2711 1000通知愛協督察協助。