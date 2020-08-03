奪命觸電｜接地裝置不符規定釀慘劇　加裝斷路掣可成雙重保障

前日（1日）旺角發生奪命觸電意外，一名36歲女子於花園街華園大廈一劏房單位廁所內，疑洗澡期間觸電亡。機電署調查後表示，涉事位置的電熱水爐並非肇因，疑因電力裝置短路，而屋內接地裝置不符合相關規定釀成慘劇。工程師盧覺強指，一旦漏電發生接地線可截斷電源，避免觸電意外。他又提醒住戶若需檢查裝置，需尋找有牌技工協助，包括檢查接地線的接駁點是否出接觸不良情況，另外亦可加裝漏電斷路掣作雙重保障．

接地線保障故障電流安全釋放​

工程師盧覺強指，接地線可保障電流出現故障時獲安全釋放，以一般家用電器均用三腳插頭為例，頂部連接地線，而左右兩邊則分別是「來電」及「回電」，電流會通過「來電」啟動電器，再遁「回電」離開。當電線發生短路故障，電流會遁接地線釋放，以截斷電源通向電器，若然接地裝置失效，電流便會有機會由電器等通向人體，造成觸電。

加裝漏電斷路掣作雙重保障

盧覺強續指，一般用戶如要檢查接地線裝置，需要尋找持牌的技工協助，技工會檢查電箱內的接地線接駁口﹑接觸點等，是否出現鬆脫或接觸不良的情況，另外亦會檢查跳掣是否正常運作，確保出現電流故障時可截斷電源。他表示，一般而言新樓會加裝漏電斷路掣作雙重保障，「來電」會通過相關儀器分流予家中電器使用，若出現電流故障，斷路掣便會切斷電源。盧覺強表示，當出現跳掣情況，住戶可先將電箱內電器開關全部關閉，再重啟漏電斷路掣，其後按序逐一嘗試電器開關，一旦有開關無法使用，則所屬的電器設施出現問題，應避免使用相關電器並尋求專業技工協助。

翻查機電及工程署「大廈及住宅單位電力裝置安全指引」，電力裝置必須有有效的接地安排，另外為確保安全，亦不應移走任何接地終端。

女子洗澡期間觸電亡 機電署：接地裝置不符規定​

前日（1日）5時許，旺角花園街華園大廈一劏房單位，一名36歲姓吳女子疑於廁所內洗澡期間觸電昏迷，其47歲丈夫因發現妻子未有上班，致電亦無法聯絡，因此返家了解，救護人員到場證實女子死亡。據了解，死者身上疑因觸電留下焦痕。

機電工程署調查後表示，懷疑事故成因涉及電力裝置發生電線短路，而屋內的接地裝置不符合相關規定，引致觸電死亡事件。經初步調查顯示，事故並非因單位內的電熱水爐引致。