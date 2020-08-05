貼「車手不得內進」惹歧視之嫌　文記車仔麵解釋：避免取餐混亂

新冠肺炎疫情持續未完，港府自上月15日起禁止晚市堂食，餐廳紛紛轉為外賣，由各大外送平台的「車手」送餐。昨日，有網民於社交平台上載圖片，顯示深水埗一間車仔麵店貼有告示，以中文寫上「車手不得內進」、英文寫上「Driver please wait outside」，告示中的「車手不得內進」引來網民熱議，認為有歧視外送員之嫌。

深水埗一間車仔麵店貼有告示，以中文寫上「車手不得內進」、英文寫上「Driver please wait outside」。（林振華攝）

今日（5日），《香港01》前往涉事的深水埗福榮街109號「文記車仔麵」了解，店門玻璃上仍貼有相關告示。職員潘小姐稱，該告示已張貼了約一個星期，不知道被人影相放上網，她澄清告示並非歧視外送員，只是近日多外賣單，有時多名外送員自行入店內取餐時，經常出現混亂情況，有人拿少了餐、亦有人拿錯了第二張單。潘小姐稱，因客人以為是餐廳弄錯，所以會打來投訴，影響生意，「有時佢哋（外送員）返嚟拎，仲鬧返我哋轉頭。」

潘小姐又指，同街有多間「文記車仔麵」，只有他們這間同時有堂食及外送服務，試過有南亞裔車手沒有戴口罩進入餐廳取餐，影響力其他堂食客。因此一個星期前貼了告示要求外送員在門外等候，再由職員將餐交給他們，避免外送員取餐時出現混亂。