啟德嘉匯36個單位門鎖被毀　業主感擔憂　警追查事件

周四（6日）晚上8時40分，警方接報啟德沐寧街7號嘉匯不同座數樓宇，有多個單位門鎖被人破壞。警方經初步調查後，相信上址屋苑第1、2座，合共有36個單位的門鎖有損毀，但初步相信不涉及爆竊，將案件列作「刑事毀壞」處理。 據悉，嘉匯保安於上周六巡樓時，已發現10多個單位的門鎖被人破壞，之後陸續發現更多門鎖被毀，主要為撬痕及刮痕。業主及管理公司先後報警求助。

周四（6日）晚上8時40分，警方接報啟德沐寧街7號嘉匯有多個單位門鎖被人破壞。（林振華攝）

有單位大門電子鎖有刮痕，及缺了一個角。（業主提供圖片）

住第1座的文小姐稱，看新聞才得知屋苑有人門鎖被撬，幸好自己同層住戶無事。她透露，入屋苑、大廈等的大堂都要拍卡，陌生人一定要登記，保安嚴謹，因此不太擔心。

另一名第1座住戶則稱，自己家中門鎖無事，但多個單位發生刑毀，管理處卻沒有通知住戶有相關事件發生，他稱稍後會向保安了解事件。

有其他座數的住客稱不知有單位門鎖被刑毀，惟認為屋苑保安嚴格，要進入大廈有多重關卡，保安一定要求住戶拍卡才可上樓，「跟尾都難入去」。

同為嘉匯住戶的當區區議員張景勛稱，自入伙已在上址居住，屋苑保安嚴密，他稱居民感到擔心，希望警方可翻查閉路電視，盡快將疑犯拘捕。（陳諾希攝）

當區區議員張景勛稱，早前有業主發現門鎖有裂痕，一開始以為關門太大力造成，其後發現有數十個業主門鎖都有不同程度裂痕或刑毀，於是報警求助。新聞報導後，再有住戶發現門鎖有損毀。

同為嘉匯住戶的張景勛稱，自入伙已在上址居住，屋苑保安嚴密，他稱居民感到擔心，希望警方可翻查閉路電視，盡快將疑犯拘捕。張景勛表示，現時有與管理處溝通，他呼籲，如有住戶發現其單位門鎖有損毀，要盡早通知管理處。

嘉匯於2018年入伙，管理公司為捷盛物業管理有限公司，《香港01》正就事件管理公司查詢，有待回覆。