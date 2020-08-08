葵荃區11條屋邨食水變「黃泥水」　有長者攜孫推車行逾800米取水

荔景、葵涌、祖堯邨至大窩口邨一帶至少11條屋邨，數日前起食水無故泛黃及帶有泥味，居民人心惶惶，不敢用來煮食，直至昨日（7日），受影響範圍擴大，水質變得更為惡劣，有居民直言自來水甚至無法用作沖涼。水務署昨晚在多個屋邨已放置臨時食水缸，向受影響居民供水。今早有年屆六旬的老街坊帶着孫子，推手推車行逾800米取水，坦言：「行到返去都冇咗半桶喇！」 水務署回覆指，荃灣濾水廠有部件出現短暫故障，濾水廠出水的清水池水位下降，令池內的沉積物被沖起進入供水系統，現時濾水廠的供水已恢復正常，而食水樣本初步水質化驗結果顯示，食水含有微量的鐵及錳，令食水出現微黃色，但不會影響食水安全。

記者今早到祖堯邨巡察，現場所見只有少量居民到臨時食水缸取水，基本無須排隊。一名年約60歲的婆婆帶着孫兒、推着手推車到場取水。婆婆一家五口居住在啟真樓，她指昨日傍晚6時許準備晚餐時，開始發現水喉流出來的食水呈黃色，「我隔離屋裝修，以為啲黃泥水沖咗過嚟……食唔到，沖涼洗面都接受到，食落肚就真係唔得」。



由於昨日整晚的食水如同鐵銹水，根本無法食用。其後她得悉水務署安排臨時食水缸後，遂向街坊借手推車運兩桶水回家煮食，而沖涼則繼續使用「黃泥水」。直至今早，她已是第二次運水。

而食水缸與啟真樓相距逾800米，加上路面凹凸不平，運水過程需時約15分鐘，婆婆坦言吃不消：「行到返去都冇咗半桶喇！」街坊指，曾向管理處建議將臨時食水缸設於較近位置，惟管理員僅表示食水缸擺放的位置由水務署決定。婆婆續指，昨晚亦未見有人排隊儲水，「佢哋好似唔係好care（關注）。」

祖堯區區議員蔡雅文提醒居民現時仍未確保水質回復正常，如體質有敏感，切勿使用黃泥水沖涼，要忍耐多一兩日。（陳諾希攝）

祖堯區區議員蔡雅文表示，早前祖堯邨、浩景臺已有街坊反映水質有問題，他親自去檢查，亦發現食水偏黃及有雜質，隨後已通知水務署跟進，未知是否疫情影響，署方未有積極跟進。然而昨日情況變得嚴重，愈來愈多市民投訴食水變黃，而且受影響的屋苑數量上升，更蔓延至麗瑤邨等。

蔡雅文已再次致電水務署的緊急熱線反映意見，水務署其後回覆指，昨日已檢取水樣本化驗，惟暫時未有結果，但已清洗供水系統，現時水質已逐漸改善，水務署亦已要求受影響的屋邨將大廈將食水缸徹底放水及清洗。

蔡雅文續指，有街坊新換的濾水器濾芯短短兩三日已變得污穢不堪，形容昨日水質惡劣。他提醒居民現時仍未確保水質回復正常，如體質有敏感，切勿使用黃泥水沖涼，要忍耐多一兩日。祖堯邨有5個臨時食水缸，由於水務署的大車無法進入屋邨停車場，故居住在啟真樓的居民需步行一段路才可取水。

葵青區議會主席單仲偕在facebook指，問題食水受影響範圍廣泛，包括麗瑤邨、祖堯邨、浩景臺、大窩口、石籬一村、葵涌村、石籬邨石怡樓及葵盛東邨等多個地方，他已聯絡另外多達6名當區區議員向水務署跟進，並指署方就事件致歉，派員沖洗供水管網及檢查供水系統，水質已逐漸回復正常，至於事件成因，正在調查中。

荃灣濾水廠部件故障 清水池水位下降 11屋邨食水變黃

水務署回覆指，本月6日晚上11時起，接獲大窩口區居民反映食水出現變黃，署方隨即派員到場視察，經沖洗水管後，水務署管網水質回復正常。惟翌日署方陸續收到荃灣區和葵涌區內的屋邨（包括安蔭邨、石籬（一）、（二）邨、葵盛東、西邨、梨木樹邨、大窩口邨、葵涌二邨、石圍角村、祖堯邨和麗瑤邨）有同樣情況。水務署隨即派員到場視察，發現這些地區的食水出現微黃色，並即時沖洗這些地區的水管，以及協助受影響大廈的管理處檢查樓宇內部供水系統，同時派出水車和水箱為居民提供臨時供水。

食水含有微量鐵及錳 不影響食水安全

沖洗水管工作於今日（8日）凌晨2時大致完成，供水水質亦回復正常。水務署今日仍會繼續派員協助受影響大廈檢查樓宇內部供水系統及清洗水錶。而初步調查結果顯示，今次事件是由於荃灣濾水廠有部件出現短暫故障，濾水廠出水的清水池水位下降，令池內的沉積物被沖起進入供水系統。故障已於8月6日當晚修妥，而濾水廠的供水亦已即時恢復正常。有關沉積物不會影響食水安全。在受影響地區抽取的食水樣本初步水質化驗結果顯示，食水含有微量的鐵及錳，令食水出現微黃色，但不會影響食水安全。