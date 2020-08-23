中年漢元朗錦田爆竊斷正　警搜屋揭藏長槍、32發子彈

元朗錦田公路錦田城門新村前日（21日）傍晚約6時發生爆竊案，戶主發現報警，警員及時到場截停一名55歲姓鄭男子，檢獲一個黑色頭套及起回懷疑在上址盜去的財物。警員其後搜查鄭男位於附近的住所，檢獲一把長槍連彈匣、32發子彈及一枚子彈殼，經軍械鑑證課人員檢查後，初步相信槍械及子彈性能良好。鄭男涉嫌爆竊及無牌管有槍械或彈藥被捕，在單位內的鄭男41歲姪子亦涉嫌無牌管有槍械或彈藥被捕，二人現正被扣留調查。

事發於周五（21日）下午約6時，警方接獲一名37歲姓黃男子報案，指發現有可疑人在其錦田城門新村住所出沒。警員接報到場，在上址截停一名55歲姓鄭男子，並在其身上檢獲一個黑色頭套及起回懷疑在上址盜去的財物，包括手錶、小量現金及平版電腦等，總值約35,000元。



警員其後搜查鄭男位於上址附近的住所，檢獲一把長槍連彈匣、32發子彈及一枚子彈殼。軍械鑑證課人員檢查後，初步相信槍械及子彈性能良好。經初步調查，鄭男涉嫌爆竊及無牌管有槍械或彈藥被捕，單位內鄭男的41歲姪兒則涉嫌無牌管有槍械或彈藥被捕，二人現正被扣留調查。案件交由元朗警區重案組第二隊跟進。



警方指根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》第13及14條，任何人無牌管有槍械或彈藥，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，最高可處罰款10萬元及監禁14年。此外，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處監禁14年，市民切勿以身試法。



警方同時呼籲市民提高警覺，切勿將大量貴重財物放置家中。市民亦應注意防盜，鎖好門窗及啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。