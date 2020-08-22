大埔新興花園單位發現真槍、彈頭及彈殼　重案組接手跟進

警方在大埔檢獲真槍！周五（21日）晚上8時許，大埔警署旁邊、安埔里2號新興花園1名女住戶報案，指在其床下底發現一批懷疑槍械。警員接報趕抵，檢獲一批槍械、彈頭及子彈殼，據悉包括真槍及氣槍，事後將證物檢走化驗。

消息稱，涉案女住戶的丈夫早前離世，她執拾物品期間，在床底發現該批物品，暫未知是否丈夫遺物。警方將案件列作「槍械及彈藥發現」處理，交由大埔警區重案組已接手跟進。