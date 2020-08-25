岑子杰議辦發現可疑包裹　藏刀片針筒　黃浩銘：惡作劇或威嚇

沙田區議員岑子杰辦事處今（25日）接獲可疑包裹。上午11時半，位於瀝源邨的岑議員辦事處一名職員報案，指在議辦對開發現一個可疑包裹，內有一個針筒、一塊刀片及兩個口罩等。警員接報到場調查，其後檢走有關物品追查，事件中無人受傷。 岑子杰黨友社民連主席黃浩銘首先發現該包裹，他稱閉路電視拍得一名男子於凌晨時分將包裹放在門外，他認為是「惡作劇或威嚇成份居多」。

岑子杰區議員辦事處接獲可疑包裹，內有一支無針頭針筒、兩個口罩、紙巾、刀片及「非吸煙」告示牌等物品，紙箱上寫有「小心危」字眼。（社民連主席黃浩銘提供圖片）

警方經初步調查，相信一名中等身材、身穿黑色上衣、灰色短褲、運動鞋、戴口罩及帽的男子，早前放置該包裹，案件列作求警調查，交由沙田警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

黃浩銘接受《香港01》訪問表示，今早發現包裹放在辦事處外，以為屬同事所有，遂拿入辦事處，其後同事將它拆開，發現內藏一支無針頭針筒、兩個口罩、紙巾、刀片及「非吸煙」告示牌等物品，紙箱上寫有「小心危」字眼。

根據黃浩銘提供的閉路電視片段，凌晨約4時半，一名男疑人在議辦外徘徊，疑似視察環境，其後從背囊拿出一個紙袋，趁無人之際走至議辦門前放下紙袋，隨即離開。

黃浩銘指，該議辦過往曾被噴漆，首次接獲刀片等物品，包裹是「惡作劇或威嚇成份居多」，包裹內的口罩不衛生，該辦事處會有不少長者出入，擔心疫情期間造成病毒傳播。

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今年六月，岑子杰議辦遭人噴黑漆塗污，寫上粗口字句，閉路電視片段顯示，一名黑衣男子手持噴漆塗污辦事處，列作刑事毀壞。

本月中旬，立法會議員許智峯在Facebook稱連日被車輛跟蹤，其後兩車相撞並報案。民陣副召集人陳皓桓其後於網台透露，與身兼民陣召集人的岑子杰亦反覆被神秘人跟蹤。

去年反修例浪潮期間，岑子杰兩度遇襲，先是8月29日，岑子杰與友人在佐敦午膳時，遭兩名男子分別持棒球棍和牛肉刀襲擊，友人左前臂中三棍受傷，岑無受傷。及至10月16日，岑子杰途經旺角雅蘭里時，遭多人以鐵錘及刀襲擊，頭及手部受傷送院。