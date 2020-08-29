警搗破葵青區無牌酒吧　5名負責人職員被捕　22名酒客遭票控罰款

昨日（28日）晚上約11時起，警方葵青警區展開一項打擊無牌賣酒行動，突擊搜查葵涌工業街10至14號一單位，搗破一個懷疑無牌酒吧。行動中，警員檢獲781罐啤酒及約280支烈酒餐酒，市值共約3萬元。探員拘捕5名男女，包括酒吧負責人及職員，另有22名酒吧顧客分別被發出傳票及定額罰款通知書。

警方於葵青區搗破懷疑無牌酒吧。（警方提供圖片）

警方指1名姓陳男酒吧負責人涉嫌違反「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「無牌售賣酒類飲品」被捕，他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章），警員會向他作出檢控。

另外2男2女，年齡介乎22歲至31歲的酒吧職員則涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章)被捕，警員會向他們作出檢控。被捕男女已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

此外，22名酒吧顧客（18男4女，年齡介乎16至30歲）則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章) ，警員遂向他們分別發出傳票及定額罰款通知書。

警呼籲市民顧己及人 嚴格遵守《預防及控制疾病條例》

警方呼籲在疫情嚴峻時期，市民顧己及人、嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。根據香港法例第109章應課稅品條例第109B章應課稅品（酒類）規例第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2000元。

警方續指，根據香港法例第109章應課稅品條例第17（3B）條及第109B章應課稅品（酒類）規例第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元及監禁2年。