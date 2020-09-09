4男涉7宗淋紅油塞鎖匙孔追債被捕　包括16歲學生　

警方於今年6月至9月期間，在秀茂坪接獲53宗與非法收數有關的刑事毀壞案。根據深入調查及情報分析後，鎖定3名男疑犯。今（9日），秀茂坪刑事部突擊搜查該3名男子，分別位於沙田、長沙灣及屯門的住所，並以涉嫌刑事毀壞作出拘捕，相信他們至少與6宗刑事毀壞案有關。

另外，警方於秀茂坪一屋苑範圍內，拘捕1名男子，涉嫌參與今早一宗刑事毀壞案。被捕人士年齡介乎16至50歲，報稱學生、無業、裝修工人及搬運工人，現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區重案組第二隊跟進。秀茂坪警區署理刑事總督察吳坤雄交待案情時指，被捕人士主要透過淋紅油、塞鎖匙孔的手法威嚇受害債務人，迫使他們償還債務，部分更會在受害人門外張貼「收數紙」。行動中，警方檢獲多張收債字條、一個油罐及一個螺絲批。

警方重申，根據香港法例第200章刑事罪行條例第60條，任何人干犯刑事毀壞，一經定罪，最高可判監10年，市民切勿以身試法。