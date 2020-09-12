柴灣峰華邨14層樓停電3日　食物變壞發臭　電纜受損料維修數周

柴灣峰華邨秀峰樓部份樓層由周三（9日）開始停電，炎炎夏日居民無法使用冷氣機、風扇，雪櫃食物因而發臭變壞，居民苦不堪言。至今日（12）早上，物業管理公司於秀峰樓地下，擺放多個電拖板予住戶充電，現場可見有於居民於「臨時充電站」為手提風扇、手機及充電器充電。 近日經承辦商檢查後，發現上址有電纜受損，預料維修須數星期。據物業管理公司通告列明，預料今傍晚起，大廈將會提供有限度恢復供電，惟居民仍未能使用冷氣機等高耗電量電器，以免再次拖垮電力供應。

柴灣峰華邨秀峰樓共有34層樓，每層18個單位。由本周三（9日）開始，5至7樓、12至14樓、19至21樓、26至28樓及33至34樓，共14層樓出現電力故障、全層停電的情況。經承辦商檢查後發現電纜（即2500A電巴）受損，更換整組「2500A電巴」，且須時數星期時間。

管理處籲勿使用耗電量大電器 若引致故障須負責

根據最新通告顯示，承辦商會先提供「500A」的臨時電力，預料於今（12日）6時後居民可獲有限度恢復供電。但由於「500A」供電量不足，管理處呼籲居民切勿開動冷氣機等高耗電量電器，免再次拖垮電力供應，並警告「如發現有住戶因使用耗電量大的電器設備而再次引致電力故障，有關之恢復電力費用及責任將由該住戶負責。」

管理處設「臨時充電站」 解決居民燃眉之急

電力供應故障多日，管理處為受影響居民的手機或手提小風扇等提供免費充電服務，以解決居民的燃眉之急。現場可見，管理處於秀峰樓地下的兩張長凳放置多個電拖板插頭，並設有閉路電視在附近攝錄，讓居民安心充電。有受影響的居民指，家中雪櫃斷電、食物發臭變壞，「有錢就租酒店，冇錢就焗喺度」。