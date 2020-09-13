跳舞猝死｜單親媽媽獨力養家一夜訣別　弟：成個家庭凋零咗

一名熱愛跳拉丁舞的52歲單親媽媽，昨午（12日）於旺角懷舊歌舞餐廳跳舞期間，突然心口感到不適，送院搶救後惜不治。單親好媽媽一夜間離世，其家人接受《香港01》訪問時數度灑淚，指事主芳芳熱愛跳舞，一向身體均無大礙，詎料昨日跳舞出事。其家人表示芳芳多年前離婚後，一人獨力撫養家中四人，「基本上全部（薪金）都係畀晒呢個家庭」，又指本月事主曾發現心口異常，豈料未來得及作詳細檢查便永訣人間，坦言現時「成個家庭凋零咗」。

芳芳弟弟（右）接受訪時泣不成聲。（蔡正邦攝）

「前晚仲同佢傾緊計……」芳芳胞弟接受訪問期間泣不成聲，詎料昨日一家人便陰陽相隔，他指芳芳育有兩名兒子，多年前離婚後，長子跟隨父親，而她則攜同幼子搬回娘家，一人獨力撫養一家四口，包括母親及弟弟，「基本上全部（薪金）都係畀晒呢個家庭」，是家中的經濟之柱，直言「（無咗佢）手停口停」﹑「成個家庭凋零咗」。他表示，芳芳一向熱愛跳拉丁舞，一年前轉揸巴士後較少跳舞以專注揸巴士，又指她「好鍾意揸車」，轉行前以的士維生，「好鍾意揸車」。

芳芳長子表示，母親一向熱愛跳拉丁舞，已跳舞逾十年，跳舞技巧非常純熟，以往更不時做運動﹑跑步，「不嬲都無問題」。母親本月初曾透露心口痛，當時曾看醫生，欲稍後再作專科檢查。芳芳父親早年因突發性心臟病身亡，因此他們懷疑有家族病史，惟尚未來得及檢查，母親已永訣人間。他續指，目前家庭頓失方向，20歲的弟弟仍然在學，而自己則仍然待業，目前一家人需先集中處理後事。

昨日（12日）52歲的芳芳與早前打麻雀認識的一名47歲男子，相約中午12時到旺角金雞廣場一間懷舊歌舞餐廳跳社交舞，跳舞約半小時後，她表示心口感到不適後隨即暈倒，男子報警求助，芳芳昏迷送往醫院其後證實不治。據了解，她早前曾因心臟不適，往診所求醫。