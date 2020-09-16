疫情封關黑幫海上走私猖獗　水警拘59人扣21艘艇　撿2.3億元貨

今日（16日）上午，水警西分區聯同海事處及水警刑事部，在大嶼山西北沿岸一帶進行「先行者行動」，以打擊黑社會團伙利用大馬力快艇進行非法活動，當中包括走私及偷運人蛇活動。行動中，水警檢取2隻分別裝有2部400匹舷外機、無船牌號碼的大馬力快艇。 水警表示，今年1月至8月共偵破27宗水路走私案，貨值金額高達2.3億，並拘捕59名香港人及內地人。27宗案件中，有10宗與走私凍肉有關。

水警總區刑事部（行政及支援）潘以靖總督察（左）及水警西分區指揮官袁靜芳警司（右）交代案情。（黃偉民攝）

水警西分區指揮官袁靜芳警司表示，自2018年起水警已多次採取「先行者行動」，針對打擊三合會海上非法活動。今年6月至今，水警進行不同的反罪案行動，檢取21艘欠缺安全裝備、無船牌號碼，以及非法改裝的大馬力快艇，而調查被扣查的船隻是否涉及非法入境、走私及毒品案件等。

陸路封關 快艇走私活動上升 多內地船員操作

袁靜芳續指，自從陸路關口封閉之後，水警發現近月有很多利用大馬力快艇進行的非法活動。由於快艇時速高達50里，而且大部份由內地船員操作，他們不熟悉香港水域環境及海上安全法例，經常在繁忙水域上高速穿插，罔顧海面情況，對於船員及其他海上使用者構成危險。翻查資料，年初至今已有25宗海上安全事故，當中撞船、沉船及機件故障事件，導致7死2人失蹤。

水警總區表示非常關注大馬力快艇及海上走私衍生出來的海上安全問題，將會繼續與其他水上執法機關加強執法，並會聯同海事處增加船隻領牌及安全方面的巡查。

正常渠道進口貨品 經水路走私至內地 賺取高昂利潤

水警總區刑事部（行政及支援）潘以靖總督察亦指，自6月開始水警進行了一系列「先行者行動」，針對三合會團伙。水警巡查多個走私黑點，一共檢取12漁船及快艇，當中的快艇均被改裝成大馬力快艇，且無船牌號碼，相信用作走私活動。潘以靖解釋，內地與香港僅一水之隔，走私團伙利用香港獨特的零關稅地位，經正常渠道進口貨品，再轉經水路走私至內地，從而避稅及賺取高昂利潤。

年初至今水警偵破27宗水路走私案 10宗為走私凍肉

今年因疫情肆虐，陸上關口封閉，黑社會遂沾手海上走私活動。今年1月至8月，水警共偵破27宗水路走私案，涉及貨值金額高達2.3億，並拘捕59名香港人及內地人。27宗案件中，有10宗與走私凍肉有關，其他案件涉及走私乾貨、海味、電子零件、手提電話、酒類、名貴手飾及寵物等。

潘重申，海上走私活動不時衍生其他罪行，例如危害他人海上安全、偷運人蛇、傷人、勒索、利用非法入境者操作快艇等。鑑於近月海上走私活動有上升趨勢，水警會持續進行「先行者行動」及加強巡查黑點，海事處亦協助警方加強船隻安全性的檢查。