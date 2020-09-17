40億毛澤東字畫郵票被盜　收藏家符春曉疑大受打擊　目前內地留醫

上周四（10日）油麻地彌敦道510號一幢商住大廈單位，收藏家符春曉存放在單位的毛澤東字畫郵票被盜，經點算後發現損失的郵票及字畫，聲稱價值40億元。至今日（17日）香港01記者向符春曉查詢事件，一名自稱為符春曉秘書的男子聽電話，他稱自己為符先生暫存電話。 該名男子稱，事發後符春曉大受打擊，目前於內地一所醫院留醫，惟不方便符最新透露。對於事發後香港警方及內地公安部門，有否與符春曉聯絡及交代案情，他稱案件仍在調查不便透露，「這方面你要問香港警察，謝謝你們的關心。」

事發在上周四（9月10日），著名郵票收藏家符春曉位於油麻地彌敦道510號一幢商住大廈單位，其單位鐵閘及木門打開，符春曉一批郵票及字畫被盜。事後符春曉指感到悲傷及痛苦，並指案件已交由警方調查。

事後符春曉的女兒抵港，經點算後發現損失一批郵票及字畫，當中包括一幅長2米、報稱由毛澤東親筆書寫及價值20億的詩詞，以及另一批20約30幅、共值約20億字畫，以及一批郵票包括《全國山河一片紅》，據稱值約2千萬。至於所有收藏品合共約價值40億元。

警方發言人指，於9月10日晚上接獲保安報案，指油麻地彌敦道512號一單位被爆竊。警員接報到場，發現一些字畫及郵票被盜去，數量及價值仍在點算中。案件列作爆竊，交由油尖警區重案組人員跟進，暫未有人被捕。

根據資料，符春曉出生於四川，曾任《廣州集郵》雜誌、香港《中華集郵》雜誌主編，現為香港中華文物保護協會副會長及香港郵學會會員。他主要收集蘇維埃時期的政府文件。

符春曉亦收藏大量毛澤東毛筆真跡，2018年於本港舉辦的郵票展上，符將其收藏的200件毛澤東郵品於展覽上展出。另外符曾接受內地訪問稱，紅色文獻收藏是內地收藏市場中較活躍的，受到學術界及收藏界的關注