荃灣川龍街洋服店膠水塞匙窿　去年刀客闖入斬人　相連藥房同遭殃

今（18日）上午8時許，荃灣川龍街46號地下一間藥房被噴上「黑店佬（老）千」字眼，鎖頭被破壞，職員自行以天拿水清理。相鄰洋服店亦遭膠水塞匙窿，工人到場將鎖頭用電鋸鋸開。洋服店負責人表示上個月都試過被人打電話騷擾指其負債，但他否認稱「我哋無爭人錢。」翻查資料，去年涉事洋服店被一名蒙面男子持刀闖入，斬傷53歲老闆娘手部，老闆成功以凳擋刀，刀手逞兇後逃之夭夭。

警員接報到場調查，將案件列作刑事毀壞案處理。從閉路電視可見，凌晨5時26分一名頭戴鴨舌帽男子，手持一袋懷疑犯案工具，撐着雨傘遊走於兩店之間。先以膠水塞兩店匙窿，再到藥房噴漆，作案時間約4分鐘。

據附近一間海味店員工所講，被噴上「黑店、佬（老）千」紅黑兩色字眼的藥房與旁邊的洋服店都被塞匙窿，並指昨日收工為止都未見異樣。職員今日（18日）早上8點左右發現噴字。他又指藥房與洋服店屬不同老闆，兩間店舖生意不同，藥房以前未試過被毀壞，不知道是否無辜被牽連。

他續指，藥房開業數年一直相安無事，藥房招牌才新整了10多天。他稱近期沒有聽過涉事藥房和別人吵架等矛盾，指「一定有預謀，冇理由（紅、黑）兩種顏色」。

洋服店負責人表示，上個月試過被人打電話騷擾指其欠債，但他否認稱「我哋無爭人錢。」翻查資料，涉事洋服店去年2月3日被一名蒙面男子持刀闖入，斬傷53歲老闆娘手部，老闆成功以凳擋刀，刀手逞兇後逃之夭夭。警方當時調查後，初步不排除事件涉及家庭成員欠債等金錢糾紛。

↓去年洋服店主木凳擋牛肉刀 妻手被斬傷↓