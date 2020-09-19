被指無戴口罩　TVB演員李健與途人爭執　兩度打鏡頭：擺明落手㗎

昨晚（18日）網絡流傳一條疑有人無戴口罩而引發爭執的短片。事發於昨晚（18日）9時許，尖沙咀漆咸道南一食肆門外，當時有數人在沒戴口罩的情況下，閒談數分鐘。在旁邊等候巴士的男子，遂示意他們要戴上口罩，以免傳播病菌，豈知竟引發口角，其後更有多人出來，一度發生推撞。 有網民認出其中一名出手拍打鏡頭的男子，原來是TVB特約演員李健。李健今日（19日）在facebook辯稱，昨晚其友人抽煙後忘記戴上口罩，被途人喝令，才釀成口角。他指事件只是一場誤會，並形容自己只是在場勸阻，並沒有出手打人。

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片段一開始，見到右方一名黑衣男指罵食肆門外一名中年漢：「你戴返口罩先啦，你係到傳播病菌啊。」當時中年漢一手拿着口罩，但仍未戴上，卻大聲回道：「關你X事啊。」說罷一度衝前，欲推撞黑衣男出馬路。拍片女子見狀即時喝止：「你唔好郁手啊，影咗相㗎，我拍緊片㗎。」其後又有一名紅衣漢上前與黑衣男爭執，並捉住黑衣男的手，說道「點X樣啊？你玩乜Ｘ嘢啊？」

然後雙方一度互相拍片指罵，紅衣男叫道：「你班黃絲啊嘛。」黑衣男當場反駁：「而家唔係黃唔黃絲，藍唔藍絲嘅問題，唔戴口罩就唔得囉，大佬罰錢啊……根本唔關政見事。」此時中年漢已戴回口罩，再叫道：「關你X事啊。」

其後頭戴白色帽、沒有戴口罩的李健突然上前伸手拍打鏡頭，黑衣男即上前制止：「你做乜嘢？你做乜嘢？係咪落手？」李健即表示：「擺明落手㗎啦。」其後李健再次出手拍打拍攝者的鏡頭，並叫道：「唔准影啊…做乜嘢唔好啊。」

片段在網上流傳，大批網民不值李健及其友人的行為，並到李健的facebook聲討其行為。李健今日在facebook辯稱，昨晚朋友抽煙後忘記戴上口罩，被途人喝令，感到不舒服，才釀成口角。他指事件只是一場誤會，形容自己只是在場勸阻，並沒有出手打人。他其後為無戴口罩一事，代表自己及朋友道歉，更聲稱會戴口罩及保持衛生。惟網民指他在片段中已講明落手，無謂再於社交平台講大話掩飾，更戲謔李健為「茄哩啡」；有人則表示有證有據，應要報警處理。

李健留言表示，如有打人情況，願意配合警方調查。他說會就此事通知TVB，其後又留言指：「我演戲未曾試過做主角，而家終於做番一次。」有網民直言，李健並非衷心道歉。