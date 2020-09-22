黃大仙雙屍案｜男死者患罕見骨骼怪病　怪奇物語Dustin同受困擾

黃大仙下邨情侶雙屍案，無表面傷痕、無打鬥痕跡，雙雙倒斃床邊。死因懸疑未解。33歲姓許男死者持有殘疾卡，據知他患有罕見病「鎖骨顱骨發育異常（Cleidocranial Dysostosis, CCD）」，而且有高血壓、糖尿病，需要坐輪椅及定時覆診。Netflix人氣劇集《怪奇物語（Stranger Things）》中飾演Dustin的童星Gaten Matarazzo，從小受此罕見病困擾，天生沒有鎖骨而被人欺凌，他參演後此病始引起大眾關注。

↓↓怪奇物語飾演肥仔Dustin的Gaten Matarazzo患罕見病「鎖骨顱骨發育異常」↓↓

黃大仙上邨溢善樓一單位近日傳出異味，昨午揭發情侶陳屍床邊。單位今早有鐵鎖及警方膠帶封鎖。據了解33歲姓許男死者與前女友育有一名2歲女童。前女友去年6月因感情生異，攜女搬走。後來男死者與38歲姓陳女死者拍拖同居上址。鄰居區婆婆指許數年前搬入，原本有一男一女及一嬰兒居住，沒聽到吵架聲，1年前曾經有警方上門拍門，疑與財務問題有關。

保安近日收投訴指上址傳出惡臭異味，昨午登門拍門無人應於是報警，消防員破門入屋，發現男死者面部朝下倒臥床邊，女死者上身壓在男死者上，同埋面部朝下。據知兩名死者沒有掙扎、沒有表面傷，相信已死去一星期，在現場檢取的藥物均與本身疾病有關。單位沒有闖入痕跡，二人財物包括金鏈、銀行卡沒有遺失。

據了解，33歲姓許男死者，患有「鎖骨顱骨發育異常」（Cleidocranial dysostosis，簡稱CCD）」，而且有高血壓、糖尿病，需要坐輪椅及定時覆診。立法會曾討論《罕見疾病條例草案》，希望藉立例促進患有罕見病人健康權利，「鎖骨顱骨發育異常」被列為221類罕見病其中之一。

「鎖骨顱骨發育異常」每100萬人中只有一名患者，最著名患者可算是在Netflix劇集《怪奇物語（Stranger Things）》中，飾演Dustin的童星Gaten Matarazzo。Matarazzo現年17歲，他從小受此罕見病困擾，天生沒有鎖骨，曾在訪問中表示因病被人欺凌。他參演熱門劇集後此病始引起大眾關注，又加入了協助患有鎖骨顱骨發育異常人士的慈善機構慈善組織「CCD Smiles」，協助病友度過難關。Matarazzo本年2月再次接受手術，拔除14顆多餘牙齒。他在社交媒體表示患有「鎖骨顱骨發育異常」的人通常都會在牙齦中生長出多餘的牙齒，稱自己已經進行了多年類似手術。