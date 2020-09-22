奪命車禍｜35歲男死者昨生日　與友人聚會後出事　遺下3年幼子女

青沙公路奪命車禍中姓林男死者，昨日（21日）是他35歲生日，壽星仔與友人到大角咀慶祝生日，詎料生辰變死忌，今日清晨時分，他駕駛本田Civic Type R跑車，送女友人返沙田住所﹐行車途中失控撞壆，他被拋出車外重創不治，短短人生戛然而止，遺下與前妻育有的3名年幼子女。

男死者遺下的三名年幼子女，目前正由嫲嫲照顧。（香港01記者攝）

男死者姓林，暱稱阿洛，他與前妻育有3子女。林的胞妹稱，阿洛任職的士司機多年，3名子女隨嫲嫲居住在藍田住所，並由嫲嫲照顧。據悉，阿洛為Facebook「巴絲GO 黃的及貨van平台」的成員，外人稱他們為「黃絲傅」。該平台今午發帖哀悼，稱接獲消息感到好震驚，並上載上周為林拍攝的照片，讚揚他是一名好司機，感激其付出，「願你能在自由快樂嘅地方繼續安息」，大批網友留言悼念。

Facebook「巴絲GO 黃的及貨van平台」發帖哀弔死者。（「巴絲GO 黃的及貨van平台」截圖）

意外中一度被困車廂31歲女乘客姓姚，她頸部受傷，送院治理後情況穩定。據悉，姚女任職教師，更經營一間語言教育中心，其語言教育中心Facebook亦發帖，稱姚女視阿洛為家人，甘苦與共的知己好朋友，因交通意外身亡，稱讚對方是一名好爸爸，並指事件嚴重打擊姚女，「身心非常疲累及重創」，但她表現平靜，更令他人憂心，目前姚女的課堂雖要暫停。

昨晚阿洛與姚女等友人，在大角咀一同慶祝生日，據報凌晨時分阿洛駕駛肇事跑車載姚女返回沙田住所，姚女上車便入睡，跑車由大角咀往石門行駛，駛至青沙公路時撞壆，阿洛被拋出車外，頭部重創浴血，送院證實不治，姚女則輕傷頸痛。跑車司機位安全帶扣位置，插有一個俗稱 「靜音扣」（安全帶插片）「XO公仔」擺設，警方正調查意外肇因，以及事發前安全帶狀況。