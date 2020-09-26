油麻磡村屢現偷內衣褲慣匪　村民裡應外合擒獲可疑藏毒男

葵涌油麻磡村在過去2年間，據報最少3次出現專偷女士及小童內衣褲的賊男，村民遂自發安裝閉路電視監控、並由壯男組隊定時巡邏，惟守株待兔多時，仍一無所獲。 及至今日（26日）凌晨，1名男子抄小路入村，有村民透過「天眼」認為其外表與內衣褲賊極為相似，立即通知巡邏的男村民，裡應外合下將其擒獲。村民指留半長髮的疑犯直認犯案，但今次並無得手，故未被搜出賊贓；但警員搜獲毒品，將疑犯拘捕。

事發於凌晨約1時，油麻磡村1名男村民報案，指擒獲1名懷疑偷內衣褲的賊人，雙方一度糾纏。混亂間，疑犯眼、手受輕傷，事後經即場治理後，拒絕送院。警員未有在疑犯身上尋獲任何盜竊物品，卻搜獲懷疑毒品及吸食工具，以涉嫌「遊蕩」及「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」將其拘捕。

村民事後透露，2018年6月、2019年7月及本月初，均有住戶的女士及小童內褲被盜。出現內褲賊後，村民已自發安裝「天眼」監控，並由壯男村民組隊定時巡邏，上月更曾拍到賊人犯案經過。據村民提供的片段可見，其中1間村屋外晾滿衣物，1名留半長髮的男子行經屋外，未幾即折返，從內衣褲架左挑右選後，拿走1件內衣褲，並施然離去。

多次遇竊後，村民已根據疑犯特徵多加留神。今日事發時，有村民從家中連接閉路電視的55吋大電視及29吋屏幕，發現涉案男子從油麻磡路入村，但該路並非一般村民入村之路，且其外表與賊人極為相似，遂通知數名巡邏的男村民。眾人兜截下發現疑犯，立即將其截停，雙方發生糾纏，疑犯終被合力制服，據悉有人直認犯案，但以前的贓物早已棄掉。

葵青區村屋過往不時出現內衣褲賊。其中合稱「青衣四村」的大王下村、鹽田角村、藍田村及新屋村，屢次遇竊。上月22日，大王下村出現赤膊偷胸圍賊，警方半日後極速拘捕一名45歲運輸工，並懷疑他與區內至少4宗同類案件有關；不過有村民認為被捕男子，與赤膊賊年齡有出入，相信在青衣四村作案的有多人。