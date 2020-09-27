紅磡怪漢尼龍繩自捆雙手　要求女途人鬆綁　涉遊蕩被捕

紅磡近半月來出現一名古怪男子，以尼龍繩將雙手綑綁在背後，並要求女途人為其鬆綁。當區區議員麥瑞淇接獲街坊求助，曾巧遇怪漢，追問該男子是否需要報警，又質問他為何要找女途人解繩，對方拒絕報警，更自行解繩離開。麥其後要求警方加強巡邏，跟進上述滋擾事件。至今晚（27日），警方在家維邨一帶巡邏時，發現該名69歲男子，並將他截停，以涉嫌遊蕩拘捕。

九龍城區議員麥瑞淇本月中旬在Facebook表示，於9月14日晚上8時許，接獲一名女街坊致電求助，指一名綁著雙手的男子要求她幫手解繩。由於該名男子多次於邨內出現，她即時趕至現場，並發現該男子蹤影。麥上前了解情況，過程中她拍攝了影片。她查問男子是否需要報警，又要求他解釋為何經常向女街坊要求解繩。男子表示不用報警，並自行解開繩索及逃離現場。麥瑞淇指，已要求警方加強巡邏及跟進事件。

警方表示，接報指一名男子於本月在紅磡家維邨一帶遊蕩，其間曾向女途人要求解開其手上的尼龍繩。紅磡分區特遺隊人員今日（27日）晚上約7時在家維邨一帶巡邏期間，發現該名男子，遂上前截停他。經調查後，該名69歲男子涉嫌遊蕩被捕，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進。