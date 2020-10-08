奪命工傷│泰籍工人遭壓斃　妻認屍痛哭　無緣與幼子慶祝2歲生日

香港仔深灣道近海洋公園的金門地盤昨（7日）發生奪命工傷，48歲泰籍男工人王天走避不及，被一幅面積約6米乘1.5米的磚牆，其中面積約3米乘1.5米的磚牆壓斃，遺下妻子與將滿2歲的兒子。 今（8日）早上10時許，死者妻子與親友到西區公眾殮房辦理認屍手續，妻子悲痛不已，泣不成聲。遺孀王太透露，丈夫7年多前來港後，便開始從事地盤雜工，為家中的經濟支柱，「我老公好好人，好盡責」，她聲淚俱下指，兒子天明於本月14日將滿兩歲，惜未及過生日，父子二人已天人永隔。

一家三口原本樂也融融，豈料飛來橫禍。（受訪者提供）

同為泰籍的王太，來港已20多年，7年前申請48歲丈夫來港，對方及後一直從事地盤雜工，為家中的經濟支柱，一家三口原本居於灣仔莊士敦道的劏房單位，樂也融融。王太指「我老公好好人，好盡責」，兩人育有一名即將兩歲的兒子天明，她全職照顧家庭，丈夫就工作賺錢養家。王太傷心憶述昔日一家人的天倫樂，她又指上周日更首次攜同兒子搭地鐵，天明本月14日即滿兩歲，原訂將遷就丈夫上班時間、「諗住11號同家姐朋友食飯」，豈料飛來橫禍，父子二人已天人永隔。

王太指，她為家庭主婦，現時頓失經濟支柱，家庭開支一直由丈夫支撐，「我老公唔係到，（原本）得佢一個搵錢，我就睇B」，目前不知如何兼顧租金等等。而建築公司方面亦已向她聯絡，相信他們會提供協助。

磚牆突倒塌 死者走避不及遭壓斃

涉事地盤正在興建海洋公園第二間酒店，名為「香港富麗敦海洋公園酒店」。酒店由兩幢大樓組成，提供約460間房間，毗鄰大樹灣水上樂園。工程由金門建築有限公司負責，於2017年9月動工，預計2021年竣工。據了解，死者於此地盤工作約8個月。事發時，死者於2樓洗手間工作，其間，一幅約8吋厚、面積約6米乘1.5米的磚牆，其中面積約3米乘1.5米的磚牆突然倒塌，死者走避不及，上身被磚塊壓住，在場工友見狀欲救他，惟磚牆太重，眾人無法扶起。終需消防到場，移開石屎瓦礫救出傷者，他昏迷不醒，至下午3時23分，48歲泰籍男子證實不治。

金門建築就意外深表沉痛，對死者家屬致以慰問，並稱正進行意外事故的調查，又指已聯絡過世工友的家人，為他們提供協助。

工傷權益會事發後派員趕往醫院協助家屬，工會表示，死者事發時正在進行清拆工程，已入行7年，與妻兒住在劏房，死者家庭經濟支柱，妻子是全職主婦，照顧將滿2歲的兒子。

勞工處：已發暫時停工通知書

勞工處發言人表示高度關注意外，對事件感十分難過，並對其家屬致以深切慰問。發言人指處方已即時派員到意外現場展開調查，又向有關承建商發出暫時停工通知書，停止其在地盤内進行牆壁鑽孔及打鑿工作，直至信納承建商已採取措施消除有關危害才可復工。發言人又指會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，並會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金，亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社署。