奪命工傷│好爸爸遭磚牆壓斃遺幼子　妻：出門前仍為子沖奶粉

香港仔深灣道一個正施工海洋公園酒店地盤，昨日（7日）發生奪命工傷，48歲泰籍男工王天被一幅塌下磚牆壓斃，遺下妻子與將滿2歲的兒子。 妻子王太接受《香港01》訪問時指，丈夫「為人好好、好盡責」，亦是一個好爸爸，出事當日出門前仍為兒子沖奶粉，未料於中午通電話後不足20分鐘便遇意外離世。王太又指兒子現時不知道爸爸離世，只好跟他說「爸爸唔同我地一齊喇」。

王太談到丈夫離世不禁落淚，兒子天明亦彷彿懂事輕撫媽媽臉龐。（黃廸雯攝）

48歲泰籍男死者王天於涉事地盤工作約8個月，據了解，事發當時他正於2樓洗手間工作，突然一幅約8吋厚、面積約6米乘1.5米的磚牆，其中約3米乘1.5米的部份磚牆突然倒塌，王走避不及遭壓中，工友欲救無從，直至消防員到場移開磚塊將王救出，惟送院後證實返魂乏術。

出門前仍為子沖奶粉

一場意外奪去一條寶貴生命，更拆散一家三口幸福家庭。王的泰籍太太來港20年，7年前申請丈夫來港，及後丈夫一直從事地盤雜工，太太則留家照顧現時快將2歲的兒子天明，一家三口住於灣仔約100多呎大的劏房，環境雖然狹小，但一家生活樂也融融。王太談到丈夫離世仍然激動，憶述事發早上丈夫曾稱「今日返晏少少」，出門前仍為兒子沖奶粉，她自己則出外為兒子買尿片。至中午亦曾與丈夫通電話，未料不足20分鐘後，突然收到丈夫公司來電指丈夫遇意外。王太當時立即用短訊通知於泰國的姐姐，「因為我哋信佛嘅，希望保佑諗住有機會幫到佢（丈夫）」，未料她到達醫院後，方知丈夫傷重不治。

一家三口居於約100呎劏房單位。（黃廸雯攝）

王天對兒子疼愛有加。（受訪者提供）

王太表示自己與丈夫結婚後，一直希望有小朋友，直至她44歲之齡方懷有兒子天明，因此兩人均對他疼愛有加，父子感情甚佳，王太指因兒子愛吃快餐店薯條，丈夫不時放工回家都會買給兒子吃，當兒子聽到門外的腳步聲，會即時迎接爸爸擁抱。天明於下周三（14日）便足2歲生日，王太指原計劃本周日與丈夫、家姊及朋友到家中吃飯為兒子慶祝，又計劃明年新年帶兒子回家鄉探親。可惜如今丈夫已無法再陪伴兒子渡過生日。

兒子未知爸爸離世

王太指兒子年幼，仍未知道父親離世，「我都唔知好彩定唔好彩，個仔唔知呢啲嘢（爸爸離世），但今朝阿仔都有問『爸爸喺邊？』」，但指現時只好向兒子說「爸爸唔同我地一齊喇」，當見到媽媽落淚，天明亦彷似懂事輕撫媽媽臉龐。王太明言即使丈夫過去為兒子辛勞工作，每月仍需要寄錢回泰國供養他及太太的年邁母親，所以並無太多積蓄，丈夫離世令家庭亦頓失經濟支柱，對未來生活感到徬徨。

發展商捐100萬助應急

涉事地盤正興建海洋公園第二間酒店「香港富麗敦海洋公園酒店」，發展商信和置業與帝國集團，據悉今午派代表於地盤現場與家屬會面及慰問，並分別透過集團旗下黃廷方慈善基金及郭炳湘家族基金，各捐款50萬協助遺屬渡過難關。

工業傷亡權益會知悉王太一家遭逢巨變，盼能助他們渡過難關，故在取得家屬同意下，於「01心意」平台為家屬開設籌款項目，籌得款項將全數交予死者遺孀王太與兒子日後教育和生活之用。