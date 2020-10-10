犁庭掃穴｜反黑組掃蕩多區違令酒吧及賭檔　拘捕及票控最少77人

新冠肺炎疫情反覆，加上日前柯士甸道酒吧黑幫兇殺案，警方針對抗疫令展開「犁庭掃穴」反黑行動。周五（9日）深夜至周六（10日）凌晨，大舉巡查尖沙咀、荃灣及屯門多間違規營業或無牌酒吧；亦在荃灣搗破由黑幫操控的非法賭檔。行動中拘捕及票控最少77人。

昨晚11時許開始，西九龍總區反黑組、聯同油尖警區、旺角警區及九龍城警區等各警區反黑組及機動部隊，先在河內道及漆咸道南兩間酒吧，拘捕四名（27歲至40歲）涉嫌「自稱三合會會員」的男子；及至凌晨1時45分，亦發現厚福街藍馬商業大廈一間酒吧違規營業，一名女持牌人（40歲）及一名男負責人（48歲）被捕；場內13名酒客則涉「限聚令」被票控。

另外，今日凌晨約零時，新界南總區反黑組亦在荃灣柴灣角街95號一單位，搗破懷疑無牌酒吧，檢獲約400支總值約2.5萬元的酒類飲品、約2,300元現金。一名52歲本地男負責人及一名48歲外籍女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」;被捕及違反禁令營業；六男六女（28至36歲）外籍人士，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕及違反「限聚令」被票控，其中五男三女亦涉「非法入境」。

而屯門警區於10月6日開始，亦配合有組織及有罪案三合會調查科（O記）及各警區的「犁庭掃穴」反黑行動，今日凌晨，屯門警區反黑組聯同特別職務隧，分別持手令在一工廈單位及鄉事會路泰興大樓一唐樓單位，搗破無牌酒吧及非法賭檔，分別拘捕4男3女及12男25女，該44人（21至65歲）分涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「在無領取牌照的地方飲酒」、「經營賭博場所」。

據了解，被捕人士分別任職地盤工人、裝修工人、從事美容業或無業，部分人有黑社會背景，包括2名負責人。2個涉案單位區均由黑幫操控，9月中開始營運。屯門警區反黑組盛尉仁督察表示，相信不法分子覬覦疫情下禁令的需求，租用舊式樓宇進行違法活動，促市民嚴格遵守抗疫令。是行動中，警方檢獲154罐啤酒、20副麻雀、10張麻雀檯、5,000元賭款。

根據目前的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章），酒吧每日只能營運至凌晨零時；而根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），聚集人數不得多於4人。