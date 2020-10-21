深井七人車切線爬頭撞兩車　瘋狂女司機涉危駕、刑毁被捕

昨日（20日）凌晨深井交匯處發生「公路碰碰車」事件，白色七人車不斷駛前褪後撞向黑色Benz，七人車更逆線撞向另一輛白色Type R。其後警方接報到場，經初步調查，案件列「刑事毁壞」及「危險駕駛」，該名32歲姓旋七人車女司機被捕，現正被扣留調查。案件交由新界南總區交通部特別調查隊第一隊及荃灣警區刑事調查隊第五隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-1300與調查人員聯絡。

▼▼深井凌晨碰碰車連環睇▼▼

+ 7 + 7 + 7

事發在昨日（20日）凌晨1時許，34歲姓馮男子駕駛自訂車牌黑色Benz，32歲姓旋女子駕駛白色七人車VELLFIRE。兩人於青山公路深井段往屯門公路方向行駛，至荃灣青山公路深井段32號對開時，旋倒車及撞向馮的私家車，再撞向路邊約1.6米的鐵欄，並且繼而駛往對面行車線與白色Type R相撞。事後，全部司機通過酒精呼氣測試，事件中無人受傷。

據了解，七人車女司機與黑色車男司機報住同一地址，有指女司機是駕車追討「百萬掟煲費」。昨日（20日）《香港01》記者聯絡到男女事主，Benz姓馮男司機承認與女司機相識，但「唔係太熟嘅人」，又否認百萬元分手費的傳言。而姓旋女司機則表示沒空回應。

捱撞Type R男司機：佢逆線撞埋嚟！

至於無辜捱撞的白色Type R姓陳男司機，昨日接受《香港01》訪問時指，事發時他駛至青龍頭段近深井對開時，被七人車逆線猛撞，「佢逆線撞埋嚟，成個過程大約4至5秒，當時佢車速差唔多有每小時40公里，都幾快吓！」他稱該名女司機態度欠佳，並大聲高叫：「報警喇！」事發後，陳先生於現場落口供後便回家，惟他稱昨晨起床後發現心口、手及頸部有點痛，於是前往急症室求醫。