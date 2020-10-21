直擊屯門私家車違泊天橋　街坊憂人車爭路肇禍　路政署將設金屬柱

日前有車輛駛上兆康站附近行人天橋，警一連兩日發出13張「牛肉乾」。至今日（21日）早上10時許，《香港01》記者重返天橋了解，私家車如何駛入穚上泊車？現場為屯門屯富路盡頭，一條連接至港鐵兆康站的行人天橋，上址橋面的斜路約30米長，闊度約4米，足夠讓一輛私家車駛過。不過天橋的彎位相對狹窄，私家車駛離時更有暗斜，而且橋面無車輛設置安全設施，稍有不慎便會撞及途人及牆身。 至今早，通往天橋的通道及行人路，已放有路政署水馬及圍欄，而天橋未見有車輛停泊。有街坊表示，違泊車輛需先駛上行人路，再由斜路駛上行人天橋。他稱，相信水馬及圍欄是為了阻止再有車輛駛上天橋，並指高峰期曾見過4至5輛車泊在天橋。他有感違泊天橋的車輛不但阻塞行人通道，更擔心車輛移動時撞及途人，他擔心人車爭路釀成意外。

屯門（富泰）區議員何國豪表示，早前他接獲有關消息後，立即向警方及路政署反映情況，要求相關部門作出跟進。何指，其後警方於上址抄牌後目前已不見違泊車輛，他希望路政署稱於天橋入口位置加裝鐵柱，防止再有私家車駛上天橋，對行人構成危險。何稱，區內的泊車位相對短缺，因此不少車主將車泊在路邊及天橋上。

警方一兩日連發出共13張「定額罰款通知書」

警方指，近日留意到有車輛在港鐵兆康站附近一行人天橋上違例泊車，對天橋使用者構成危險及阻礙。屯門警區一連兩日（18日及19日）在該天橋範圍採取嚴厲執法行動，向於上址違例停泊的車輛發出共13張定額罰款通知書。警方在於10月19日晚上再派員巡邏該天橋範圍時，未有發現車輛違例停泊。

警方重申，如有違例停泊的車輛造成危險或阻塞，會採取嚴厲執法行動，票控違泊人士；對於長時間違例停泊車輛，警方除了重覆發出定額罰款通知書外，亦會在不予警告下將有關車輛拖走。警方呼籲市民遵守交通規則，以保障自己及其他人的安全。

警方指，港鐵兆康站附近一行人天橋上有違例泊車，對天橋使用者構成危險及阻礙。（警方圖片）

路政署：本月底前設置金屬護柱

路政署回覆《香港01》表示，路政署為工務部門，車輛不當停泊於公共行人通道屬交通管理事宜，並非路政署的職權範疇。若路政署就道路的維修保養進行巡查時，發現或接獲公眾反映有關情況會通知警方作適當跟進。署方本周日（18日）晚上收到公眾反映有私家車停泊於連接港鐵兆康站、近屯富路的行人天橋（路政署結構編號NF111）斜道上，遂派員於周一巡查，並無發現天橋設施受損。期間署方發現一輛汽車停泊在行人天橋斜道上，而警方已發出數張違例泊車的告票。如市民發現公共道路上有罪案發生，應直接向警方舉報，以便警方可儘快作出調查及採取執法行動。

路政署指，路政署現正在行人天橋斜道出口一帶，進行興建隔音屏障及相關行人路重鋪工程。鑒於近日有車輛駛上行人天橋斜道，署方經與運輸署商討後，已安排承建商在斜道出口架設臨時圍欄防止再有車輛駛上斜道，稍後亦會在該處設置金屬護柱，預計本月底前完成有關工程。