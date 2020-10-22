馬鞍山溪澗冒煙起火　警員漁護勸洗衫大媽離開

馬鞍山牛烏水塘對下溪澗水池，近日被戲稱「華清池」，皆因有大媽公然裸浴，行徑令人咋舌。今日（22日）有人拍攝到漁護署人員去馬鞍山郊野公園打擊違規活動，一名婦女在溪澗洗衫，並有一團柴火在旁，被漁護署人員及警員勸喻離開。

▼▼警員漁護勸洗衫大媽離開▼▼

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網上瘋傳半裸大媽溪澗浸浴片段，記者再三視察揭發多有市民，到馬鞍山牛烏水塘對下溪澗水池洗衫，又不少街坊行山及取用山水，但未見浸浴情況。漁農自然護理署日前回覆傳媒指，涉事地點為馬鞍山郊野公園範圍，會加強巡邏有關地點，有需要時會向遊人作出勸喻；如發現違規活動，會採取適當執法行動。

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人不得在郊野公園內污染任何溪流、水道、水池或水潭，否則可被檢控，一經定罪，最高可罰款$2,000及監禁3個月。居住利安邨的王太表示，除了大媽洗衫，周末溪澗亦成為外傭聚集點。她指外傭會脫剩內衣在水池游泳。

今日（22日）有人拍攝到漁護署人員去馬鞍山郊野公園打擊違規活動，一名婦人在溪澗洗衫，並有一團柴火在旁，被漁護署人員及警員勸喻離開。據了解今早漁護署人員到牛烏石澗巡邏，期間有人指出於馬鞍山繞道橋底溪澗有人洗衫，人員到場發現一名婦人正在洗衫及有一團柴火在旁，於是通知警方協助。婦人在勸喻下離開。

居住利安邨的王太（右）表示，除了大媽洗衫，周末溪澗亦成為外傭聚集點。她指外傭會脫剩內衣在水池游泳。（蔡正邦攝）

▼▼全裸大媽溪澗浸浴▼▼