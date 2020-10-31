油麻地兩宗涉千萬元找換店劫案　警拘犯罪集團10男女

今年9月及10月，油麻地彌敦道街頭分別發生兩宗的巨額劫案，分別有押款員被賊人企圖劫走1,500萬港元現金及財務公司職員被企圖搶劫50萬美元（約387萬港元），其中一案事主損失530萬港元。警方經調查後，發現兩宗案件均涉及兩間找換店的交易，而賊人均來自同一犯罪集團，就兩宗行劫案共拘捕9男1女。

兩劫案均涉及兩找換店交易 警拘犯罪集團10男女

油尖警區（刑事）總督察湯淦維表示，10月20日中午時分，油麻地彌數道發生一宗涉款50萬美元的行劫案，當中一名35歲男賊被途人當場制服，有關款項被全數起回。警方其後再拘捕一名本地男子及一名非華裔男子，3人年齡介乎29至35歲。其中兩名被捕男子已被落案起訴行劫罪，案件押後至12月17日於九龍城裁判法院提堂，非華裔男子則正被扣留調查。

警方調查時發現，該50萬美元現金牽涉兩間找換店的大額交易，而該兩間找換店亦與上月28日油麻地的另一宗劫案有關。

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警：行動瓦解有組織犯罪集團

警方經調查，油尖警區重案組鎖定涉案車輛及疑犯，昨日（30日）於全港各區拘捕6男1女，年齡介乎21至28歲，相信與上月28日的行劫案有關。被捕人士報稱無業、裝修工人、運輸工人等職業。湯淦維指，犯罪集團屬有組織犯案，案發前有人負責踩線、把風，亦有人安排接應車輛。

警方檢獲對講機、衣物、夾萬及約30萬港幣。警方相信行動已成功瓦解一個有組織犯罪集團。拘捕行動仍在進行，所有被捕人士現正被扣留調查。

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首案發生於今年9月28日，在油麻地彌敦道近窩打老道街頭，兩名報稱各自押解800萬港元和700萬港元現金的男押款員．離開附近找換店不遠，即遭4名黑衣刀匪攔途搶劫，圖搶劫兩事主，其中一人放在背囊的800萬港元現金中，有500萬港元被劫走，同行男子700萬港元則力保不失，行劫過程僅10秒，其後4賊人登上接應保時捷七人車逃去。

多名市民合力將一名賊匪按在地上。（網上圖片）

另外，上周二（20日）油麻地彌敦道570號一大廈電梯大堂，4名賊匪襲擊一名財務公司男職員及其女同事，企圖奪去一筆50萬美金鈔票，多名市民見狀協助制服一名賊匪，另外三名男賊逃去，事主最後沒有財物損失。