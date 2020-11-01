家庭支柱頂硬上　六旬保安員猝死　孝順仔睹物思人：舊水樽都唔掉

紅磡祟安街陽光廣場63歲通宵更保安員威叔今（1日）凌晨當值期間昏迷，送院搶救不治，其妻驚聞噩耗，哀傷不已：「個心好痛！」警員在威叔的袋中發現多達7種藥物，原他來患有肺氣腫及心臟病，曾向妻子透露「唔想做，身體唔好」，惟幼子讀中學，妻患抑鬱症，長女收入低，作為經濟支柱無法退休，惟今工作期間出事。自閉症幼子陪母檢回爸爸遺物時，連一個破舊水樽都拒棄丟棄：「唔好丟，我掛住老竇，想睇住佢啲嘢！」

男保安當值期間昏迷，送院不治。（鄧詠中攝）

猝死保安員余宏威（威叔），26年前與妻子相識，育有一女一子，分別現年25歲及16歲，幼子患有自閉症，於主流學校讀高中，父子關係親密，「佢好錫個仔，乜都得，乜都買」，一家四口居於觀塘和樂邨。威嫂表示，長女任職書局店員，收入低也幫補家用；威嫂患抑鬱症，服藥後精神不振、記性差，無法工作；威叔任職保安員逾20年，每月收入約13,000元，上月始在新公司任散工，日薪約500元，威叔每月均將薪水供一家開支，毫無保留。

警員接報調查事件期間，發現威叔袋中有多達7種藥物。威嫂稱，丈夫患有肺氣腫及心臟病，長期服用有多種藥物，經常咳嗽、喘鳴，早前曾稱「唔想做，身體唔好，唔舒服」，但威嫂不想領取綜援金，他作為是家中經濟支柱，只好繼續工作，希望做到65歲退休，領取生果金過活。

凌晨時分警員上門拍門，威嫂驚聞丈夫出事，傷心無助：「個心好痛！」母子趕到醫院處理後事及檢回遺物，威嫂原想丟掉一個破舊的袋及水樽，惟幼子拒絕，哀求：「唔好丟，我掛住老竇，想睇住佢啲嘢！」

威嫂坦言長女與父母關係疏離，但得悉爸爸去世後，亦生性承諾會給家用照顧屋企，「但佢後生女都要生活開支，收入微薄，都唔捨得拎個女太多。」她指將向社署社工尋求協助。

今凌晨4時許，紅磡崇安街陽光廣場3座位置，63歲姓余通宵班男保安員，在更亭當值期間突然暈倒，同事發現報警。救護員接報後到場，將事主送往伊利沙伯醫院搶救，惟送院後終不治。