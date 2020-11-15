單車視同車輛　超速被警截獲或需罰款兼扣分　車友冀政府加強宣傳

警方於本月8日在荃灣大帽山荃錦公路進行雷射槍偵速行動，針對於馬路超速騎單車行為，行動中有6名騎單車人士被警方以傳票檢控，涉嫌超速行駛。據悉，當日偵測到的最高速度為時速61公里，即使減除誤差5公里，時速亦超過每小時50公里，警方遂票控事主超速。由於比速度限制高出每小時15公里或以下，事主只需罰款320元，無須記分。 香港單車同盟成員陳家良稱，涉事路段屬單車友熱門路線，不少單車愛好者會踩斜路上大帽山頂，而下山時沿路是斜路，「一路落斜，超出50（時速50公里）好容易。」以他所知，如果單車因超速被警方截獲，騎單車人士若持有駕駛執照，而超速高出每小時15公里或以上，可能會被扣分。

警方於本月8日在荃灣大帽山荃錦公路進行雷射槍偵速行動，針對於馬路超速騎單車行為，行動中有6名騎單車人士被警方以傳票檢控，涉嫌超速行駛。

陳家良稱，由於單車沒有顯示速度，騎單車人士根本不知道自己超速，有時待完成路程後，查看手機App紀錄，方發現超速，「落斜超速一啲都唔出奇，可以去到60、70公里時速，但踩緊嘅人唔知道自己超緊速，太慢後邊啲人會推你。」

對於有人指如果單車超速被警方截獲，騎單車人士或會被扣分，陳家良稱，以他所知，所有道路使用者都要遵守《道路交通條例》，當單車在馬路上行使時，同樣要遵守相關條例，如果單車因超速被警方截獲，騎單車人士若持有駕駛執照，可能會被扣分；而沒有車牌的單車人士，則會有超速紀錄，待日後領取駕駛執照時，會被扣分。

政府應加強宣傳 單車超速與其他車輛無異 或被記分

陳家良相信有駕駛執照的人士應該知道相關條例，反而是沒有車牌的人士，不知道超速後或留下扣分紀錄，他稱政府應要加強宣傳，讓市民知道踩單車超速，與其他車輛一樣，同樣會被扣分。

記者到荃灣大帽山荃錦公路視察，發現下坡的單車較少，車速不算太快。（陳浠文攝）

記者假日到大帽山荃錦公路視察，發現下坡的單車較少，車速不算太快。單車友陳先生指，得悉早前警方到大帽山執法，知道單車超速會被扣分，但認為只有單車友才知道有關規例，坦言當局宣傳不足。他覺得規例不算不公平，「政府整條法例出嚟唔係想真係罰你，都係想保障大家安全啫。」他續指，很多單車意外都發生在單車徑而非公路，「好多係單車徑的踩單車人都當係休閒活動，但冇戴頭盔嗰啲，一有意外就好危險。」所以他認為，政府應多加宣傳踩單車有機會觸犯的法例及罰則，讓市民提高警覺。

另一名單車友蔡先生指，早已聽聞單車超速會被扣分一事，惟從未聽過將來考車牌亦會被扣分。蔡先生與友人均指，不擔心會被檢控，「一向都安全車速，都係自己安全啫。」他們表示，現時有不少工具及應用程式能監察車速，特別在下坡時都能顯示車速，「雖然未必好準確，大概都睇到嘅。」

道路上駕駛的車輛超速即屬犯罪 包括單車

根據運輸署網頁，單車被視為車輛，在道路上騎單車者有同樣責任遵守適用於駕駛人的規例和規則。根據香港法例第374章《道路交通條例》第41條超速駕駛，凡於道路上駕駛車輛（包括單車），速度超過每小時50公里或第40條所指該道路現行的其他速度限制，即屬犯罪，可處罰款$4,000。

一般超速駕駛罰則如下： 1. 比速度限制高出每小時15公里或以下，定額罰款為$320元，無須記分。 2. 比速度限制高出逾每小時15公里，但不多於每小時30公里，定額罰款為$450元，並記3分。 3. 比速度限制高出逾每小時30公里，但不多於每小時45公里，定額罰款為$600元，並記5分。 4. 比速度限制高出逾每小時45公里，定額罰款為$1000元，並記10分，以及須按照規定強制修習駕駛改進課程。

單車人士不論有否駕駛執照 均會被記下違例駕駛分數

運輸署回覆《香港01》指，根據《道路交通（違例駕駛記分）條例》，任何人如就條例中的表列罪行被定罪，或因而負上繳付定額罰款的法律責任，即須被記關乎該罪行的適當分數。該條例適用於所有駕駛人士，包括騎單車的人士。因此，如騎單車的人士因觸犯交通條例而被定罪，而該罪行屬第375章附表所列的交通罪行，不論該騎單車的人士是否持有駕駛執照，該人士會被記有關罪行指定的違例駕駛分數。

署長可將任何超逾5年的記分記項註銷

而根據第375章第3(1)及(3)條，運輸署署長保存了一份記錄了記分相關資料的分數紀錄冊，並可將分數紀錄冊內任何超逾5年的記分註銷。任何人如在被定罪的5年內考獲駕駛執照，有關的違例駕駛記分仍會被記錄在該人士的分數記錄冊內。

警方則回覆指，今年1月至10月，警方向超速駕駛的騎單車人士共發出 0 張傳票。這意味着月初被警方截獲的6名單車友是本年第一批被票控單車超速的人士。